La participación en los Premis València y València Nova se duplica hasta 504 originales

Cartel Premis València y València Nova - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premis València y València Nova 2026 han duplicado la participación respecto al año pasado. En concreto, si en 2025 se presentaron 234 obras a las diferentes disciplinas convocadas por la Institució Alfons el Magnànim, este año han sido 504, un 53% más. Si se tiene en cuenta el registro de hace dos años, alrededor de 150 obras, el crecimiento es de prácticamente el triple, destaca la Diputació en un comunicado.

Para los Premis València, a los que pueden optar autores mayores de 18 años, se han presentado 31 trabajos de ensayo, 118 de narrativa en castellano, 47 de narrativa en valenciano, 25 de novela gráfica, 146 de poesía en castellano y 41 en valenciano.

Por lo que respecta a los Premis València Nova, destinado a los jóvenes autores de 18 hasta 34 años, el número de participantes ha sido de 9 en ensayo, 19 en narrativa en castellano y 12 en valenciano, y 43 en poesía en castellano y 13 en valenciano.

En total, más de medio millar de obras presentadas que hablan de la buena salud de los premios literarios de la Diputación de Valencia. Un certamen, que busca impulsar la creación literaria y fomentar la lectura, y es el más antiguo de todos los que se celebran a nivel provincial.

En el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP) ya ha quedado registrado el listado definitivo de obras admitidas y excluidas en la convocatoria tras la finalización del período de subsanaciones previsto en las bases del certamen. Además, también se ha hecho pública la composición de los jurados calificadores de cada modalidad, nombrados conforme a la base octava de la convocatoria.

Los jurados estarán presididos por el diputado de Cultura, Paco Teruel, y contarán con especialistas de reconocido prestigio en cada categoría. En lo referente al ensayo (tanto en Premios València como en València Nova) formarán parte del jurado Fracesc Xavier Agustí Campos, María del Carmen Navarro Dolz, Clara Colomina Martínez y Amadeo Serra Desfilis. En novela gráfica estarán Clara Berenguer Revert, Silvia Aymí Pelej'à, María Trapero Indaberea y Miguel Ángel Giner Bou.

En cuanto a narrativa en valenciano (de ambos premios) formarán parte del jurado Arturo Blasco Ferrer, Josep Franco Martínez, Teresa Gomis Baixauli e Irene Klein Fariza, mientras en narrativa en castellano evaluarán las obras Enrique Parra Veïnat, Maria Magdalena Simó Beltrán, Antonio Sabater Pérez y Rosa María Magdalena Rodríguez Pérez.

POESÍA

Por último, el jurado en poesía en valenciano está compuesto por Víctor José Filgueira Maseres, Alba Fluixà Pelufo, Rosa Maria Roig Celda y Josep Micó Conejero decidirán los ganadores y en poesía en castellano lo harán Inmaculada Lergo Martín, Anacleto Ferrer Mas, María Dolores Andrés Pérez y María Zaragoza Hidalgo.

La dotación de los Premios València y València Nova asciende a 138.000 euros en su conjunto, importe que se repartirá entre los ganadores de las modalidades de Narrativa, Poesía, Ensayo y Novela Gráfica, tanto en castellano como en valenciano.

En concreto, las cuantías de los galardones por modalidades, tanto de los premios València como València Nova, son las siguientes: para los premios de poesía, 9.000 euros; para los de narrativa, 15.000 euros; para el premio de novela gráfica, 12.000 euros; mientras que, para los premiados en la categoría de ensayo, son 15.000 euros.