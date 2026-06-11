PAS y PAE exigen a Educación una mesa de negociación para atender sus reivindicaciones: "Todos somos enseñanza pública"

Manifestación de docentes a las puertas de la Conselleria de Educación. - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de Personal de Atención Educativa (PAE) y el Personal de Administración (PAS) han exigido a la Conselleria de Educación que celebre una mesa de negociación para poder atender sus reivindicaciones: "Todos somos educación pública", han aseverado.

Así lo han manifestado este miércoles los portavoces de los PAS y PAES, David Vellés y Noelia Calero, durante una concentración a las puertas de la Conselleria de Educación, donde, una columna de trabajadores de este colectivo se han unido al resto de docentes en huelga, y han recalcado que su lucha es "conjunta" y que defienden "una educación pública, inclusiva, en valenciano y de cualidad".

En un manifiesto, los PAS y PAES han señalado que han convocado esta jornada de huelga para denunciar "la situación de precariedad laboral" que sufren y la "degradación de la atención a la diversidad en la escuela pública".

Así, han reclamado una "inclusión real, atención a la diversidad y garantía de ateción específica para el alumnado especial en todas las etapas educativas de 0 a 3 años y hasta la educación postobligatoria".

"Somos el engranaje humano que hace funcionar la escuela pública dia tras dia. Esta huelga no es solo por dinero, es por la supervivencia de una escuela pública que incluya y eduque", han defendido.

El portavoz de STAS Intersindical València, David Vellés, en declaraciones a los medios, ha indicado que han acudido a las puertas del departamento de Campanar para dar apoyo al resto de compañeros docentes y para poner en valor la labor que desarrollan en los centros educativos ya que, a su juicio, son "invisibles para la administración, para sus compañeros y para las familias": "Somos necesarios pero no se nos valora", ha aseverado.

"MEJORAS REALES"

En este sentido, ha insistido en que "todos somos educación pública, todos somos sistema público" y ha agregado: "Queremos una educación pública de calidad, inclusiva, y estamos aquí para que ellos también sean parte de nuestro movimiento y consigamos unas mejoras reales, tanto laborales, profesionales y, sobre todo, de la atención de nuestro alumnado".

Vellés ha indicado que el personal del PAES y PAS se encuentra "a caballo entre dos consellerias", entre la de Educación y la de Hacienda.

Así, ha explicado que, "funcionalmente", dependen de Eduación porque "es donde están los centros de trabajo en los que estamos diariamente", pero que, como funcionarios, lo hacen de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas.

Por ello, ha apuntado que, como sus reivindicaciones atañen a los dos departamentos, después de acompañar a los docentes, se desplazarán a la sede de Hacienda para trasladarle a la Dirección General de Función Pública que "interceda también entre su Conselleria y Educación para intentar desbloquear este conflicto".

Por su parte, la portavoz de Intersindical, Noelia Calero, ha remarcado que el Personal de Atención Educativa y el Personal de Administración ve "invisibilizadas sus necesidades" al no depender de una misma administración.

Calero ha expuesto que este personal tiene "unas mejoras laborales que (las administraciones) llevan mucho tiempo prometiendo, que no se hacen", y, por ello, reclaman "unas condiciones dignas porque tenemos un alumnado que atender, no tenemos una ratio establecida y necesitamos una mesa de negociación para que se atiendan".

Respecto a las condiciones del PAS ha censurado que se estos trabajadores tienen un salario que "roza el mínimo interprofesional": "Son los peor pagados de toda la Administración", ha exclamado. Y, en cuanto al PAES, ha exigido "la reclasificación y profesionalización de este colectivo".