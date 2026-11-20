Exposición ' Geometría Poética' dedicada a Pablo Palazuelo (1915-2007), en la Fundación Chirivella Soriano. - FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Pablo Pazuelo (Madrid, 1915-Galapagar, 2007) fue durante su vida "muy misterioso" y "reservado" respecto a su proceso de trabajo, pero a la vez archivó en carpetas cuidadosamente multitud de pistas que revelan sus pasos: desde bocetos y dibujos con anotaciones hasta escritos sobre sus ideas, pasando por maquetas previas con trazos a lápiz.

La exposición 'Pablo Palazuelo. Geometría poética' en la Fundación Chirivella Soriano, fruto de su colaboración con la Fundación Pablo Palazuelo, reúne en València un total de 81 piezas que ayudan a reconstruir este proceso: 20 esculturas, 20 óleos y 41 dibujos, que incluyen obras terminadas, algunas que el artista retiró del mercado a pesar de su valor, y otras inacabadas.

Son documentos guardados celosamente por el artista y que actualmente se encuentran en los almacenes de la fundación que lleva su nombre. A esto se suman dos escritos originales de Palazuelo y libros que fueron "fundamentales" en la obra del artista y que han sido rescatados de su biblioteca: tratados geométricos y un compendio de arte árabe, subrayados y anotados, y dos escritos originales.

"Hemos intentado acercar un poco la parte más difícil de conocer, aportar luz sobre ella o fomentar una inquietud mayor hacia su obra", ha explicado uno de los comisarios de la muestra, Gonzalo Sotelo-Calvillo, que ha presentado este viernes la exposición junto a la directora de la Fundación Chirivella Soriano, Begoña Garzón, y la otra comisaria, Teresa Reventós-Viñas.

Con todo ello, la muestra indaga en la obra de un referente del arte abstracto español de la segunda mitad del siglo XX, que dejó multitud de obra pictórica, escultórica y grabada, incursionó en la poesía y en la teoría del arte, e incluso archivaba dibujos trazados en manteles de papel. Una producción reconocida con el Premio Kandinsky (1952), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1982), el Premio Nacional de Artes Plásticas (1999) y el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2004).

La directora de la Fundación Chirivella Soriano ha destacado que Pablo Palazuelo fue un "artista fundamental", "prácticamente un hombre del renacimiento". "Su obra nos invita a detenernos, mirar más allá de lo que es evidente y descubrir la fuerza y la sensibilidad. La geometría, ritmo y poesía", ha resaltado Begoña Garzón.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA

En su "enorme producción de escritos", Pablo Palazuelo explica que que quiere "representar los procesos de morfología o de transformación que operan en la materia", y más que objetos, su geometría está inspirada por los procesos, ha detallado el comisario de la exposición.

Por ejemplo, durante una exposición en Suiza, el artista encuentra un patrón de paralelismo entre sus composiciones de arte abstracto y las fotografías microscópicas, que le llevó a bromear con ser un artista "figurativo pero con un problema de escala".

UNA TRAYECTORIA ARTÍSTICA CIRCULAR

'Geometría Poética' arranca con las primeras influencias de Palazuelo y se cierra con sus 'Ordenaciones Orbitales', una etapa que "aunque parezca disruptiva en realidad es como una vuelta atrás, el cierre de un círculo" en su obra, ha detallado Gonzalo Sotelo-Calvillo. Las obras inconclusas que recoge la expoisición ayudan a comprender mejor etapas de las que se reúne menos obra.

Así, el recorrido expositivo pone de manifiesto una de las claves de su creación: una evolución artística que no sigue un orden estrictamente cronológico, sino que avanza mediante constantes transformaciones, revisitando ideas y formas a lo largo de toda su trayectoria.

Los investigadores de Palazuelo han descubierto que el artista va realizando cambios sobre diferentes ideas para producir obras de una misma 'familia'. "De un mismo dibujo, en función de cómo se componga o maneje, se pueden sacar multitud de esculturas que parece que no tengan relación entre sí", ha destacado el curador. En la exposición, se reúnen maquetas hechas en zinc, previas a producir esculturas a gran escala, que conservan trazos de lápiz. También se pueden ver bocetos que indican por dónde doblar o recortar.

Entre las pistas sobre su proceso artístico descubiertas entre los archivos, se revela el uso de papel translúcido, herencia de su formación como arquitecto.

Desde las primeras investigaciones sobre las estructuras geométricas hasta las composiciones curvas y las ordenaciones orbitales de sus últimos años, la exposición muestra la coherencia de un pensamiento artístico que continúa inspirando el arte, la arquitectura y la creación contemporánea.