El pastelero Jose Manuel Marcos, 'rey' de las Monas y Toñas en el concurso de Alicante Gastronómica

Jose Manuel Marcos, del obrador Crujiente, Calma y Corteza de Redován, gana el IV Concurso de Monas y Toñas - ALICANTE GASTRONÓMICA

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pastelero José Manuel Marcos, del obrador Crujiente, Calma y Corteza' de Redován, se ha proclamado ganador de la cuarta edición del Concurso de Monas y Toñas de Alicante Gastronómica. El segundo premio ha recaído en el obrador El Forn de Rosalía de Agost; y el tercer premio acabó en Ibi, de la mano del Forn Mariu de Ibi.

Esta edición ha alcanzado el número máximo de participantes de la edición 2023, un total de 20 competidores procedentes de las provincias de Alicante, Murcia y Valencia que demuestra el interés creciente y la acogida entre los profesionales del sector de la panadería, repostería y las harinas.

Los aspirantes procedían de los municipios de Benidorm, Alicante, Villena, Agost, Redován, Elche, Dolores, Gandía, Caravaca de la Cruz, Benissa, Aspe, Ibi, Sant Joan d'Alacant, Torrevieja y Orihuela, detalla la organización en un comunicado.

El jurado ha estado integrado por José Roldán, Campeón del Mundo de Panadería 2025; Diego Marín, Campeón de España de Panadería y Bollería Artesana 2024; Fran Castell, formador docente en panadería y pastelería; Carmen Murcia, Pastelería Los Quincenos (Redován); Jesús Machí, presidente del Club Richemont España; Arturo Blanco, seleccionador y asesor técnico de la Confederación de Panaderos de España; y Jean François, especialista de Panadería de Moulin de Colagne.

El fallo ha tenido en cuenta como criterios de puntuación la calidad técnica de la elaboración, la textura conseguida, el respeto a la receta tradicional, la autenticidad del sabor y la presentación visual de las piezas.