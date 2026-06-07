Pastor (PP) afirma que Morant "está desesperada" y advierte: "Tiene los días contados en un PSPV que se desmorona"

Archivo - El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, y el diputado José Forés, en una rueda de prensa - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, "está desesperada porque sabe que tiene los días contados al frente del PSPV y en un Ejecutivo que se desmorona".

Así ha respondido, en un comunicado, a la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, después de que haya ha criticado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sea un "político ausente" ante la huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana y haya aseverado que la política que práctica el PP es "la de no hacerse cargo de nada".

Para Pastor, "la ministra está frente a la cuenta atrás con un gobierno desbordado por la corrupción y con las expectativas electorales cada vez peores". "Morant tiene un grave problema porque critica a otros mientras ella se encuentra en el peor sitio posible, en ambientes negativos, al moverse en las cloacas del PSOE y de la Moncloa, o en la caja fuerte de Zapatero, donde ve las joyas de su padre político".

El síndic 'popular' ha afirmado que, "mientras unos están trabajando por los valencianos, Morant solo está en la mentira para insultar y atacar, ajena a la realidad de la Comunitat Valenciana", según recoge en un comunicado el PP.

"Lo que le molesta es que mientras ella (Morant) intenta agitar la calle, Juanfran Pérez Llorca ha bajado la presión fiscal con nuevas rebajas de impuestos para las clases bajas y medias trabajadoras, ha defendido e impulsado los sectores productivos de la Comunitat y ha impulsado políticas sociales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, es decir, ha cumplido en solo seis meses muchas de sus propuestas y objetivos", ha señalado.

Respecto a la huelga educativa, Pastor ha hecho hincapié en que "parece que Morant no se ha enterado de que la Generalitat ha hecho una propuesta de acuerdo que supone la transformación más ambiciosa de la educación pública en la Comunitat, con 3.338 millones de euros para una bajada progresiva de la ratio, la contratación de 7.000 profesores más, un refuerzo histórico de la inclusión y la mayor inversión en infraestructuras para las reformas de centros", a la vez que ha instado a la secretaria general del PSPV a "empezar a documentarse, dar menos lecciones y escuchar más".