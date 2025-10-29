Paterna adjudica 760 euros a una vecina que los encontró en la calle tras dos años sin que nadie los reclamara

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna ha resuelto adjudicar a una vecina de la ciudad la cantidad de 760 euros que encontró en la vía pública en octubre de 2023 y que entregó inmediatamente a la Policía, tras más de dos años sin que nadie los haya reclamado, en base al artículo 615 del Código Civil sobre cosas muebles halladas.

El hallazgo se publicó en el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia hace más de dos años y no ha aparecido el legítimo propietario, por lo que el consistorio ha adjudicado la suma a la vecina que lo encontró y lo entregó en su momento, ha detallado el gobierno local en un comunicado.

El dinero hallado en la vía pública ascendía a un total de 760 euros en efectivo. En cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento abrió expediente administrativo y mantuvo el depósito del dinero en la Oficina de Objetos Perdidos hasta agotar el plazo legal de reclamación.

A este respecto, la teniente de alcalde de Interior, Nuria Campos, ha subrayado que "este caso es un ejemplo de honradez y de conducta ejemplar por parte de una vecina, que decidió entregar el dinero en lugar de quedárselo".

"Su gesto tiene ahora la justa recompensa que marca la ley y demuestra que el Código Civil no solo se aplica, sino que también reconoce la buena fe y el compromiso cívico de la ciudadanía", ha enfatizado la edil.