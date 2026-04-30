Paterna celebra la segunda edición del tardeo el 1 de mayo con música remember de José Coll y gastronomía

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Paterna volverá a llenarse de ritmo y ambiente festivo este 1 de mayo con la segunda edición de su tardeo, una propuesta que combina música, gastronomía y buen ambiente para celebrar el Día de las Personas Trabajadoras.

El parking de Los Naranjos será el punto de encuentro de este esperado tardeo, donde el sonido remember marcará el ritmo a cargo de José Coll, acompañado por un DJ invitado. Una cita en su segunda edición pensada para disfrutar al aire libre y compartir una tarde diferente entre vecinos y vecinas de todas las edades, ha señalado el consistorio en un comunicado.

El evento arrancará a las 17.30 horas y se prolongará hasta las 00.00 horas, consolidando este formato como una alternativa de ocio cada vez más popular en la ciudad.

La teniente alcalde de Tradiciones, Isabel Segura, ha subrayado que "el Día de las Personas Trabajadoras es una oportunidad para reconocer el esfuerzo diario de nuestros vecinos y vecinas, pilares fundamentales del desarrollo de Paterna". "Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que combinan cultura, ocio y convivencia, reforzando nuestro compromiso con un modelo integrador que define a Paterna", ha agregado.

Además de la música, el evento contará con una destacada oferta gastronómica. A partir de las 18.00 horas comenzará el reparto de horchata y fartons y, sobre las 20.30 horas, se servirán bocadillos de tortilla de patata para quienes continúen disfrutando del ambiente festivo, hasta agotar existencias.

Junto al esperado Spring Festival, que tiene lugar esta noche, Paterna encadena dos jornadas de celebración que refuerzan su apuesta por el ocio urbano, la convivencia y la dinamización cultural del municipio.