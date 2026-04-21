Paterna se llena de actividades infantiles e imaginación para conmemorar el Día Internacional del Libro

Día Internacional del Libro Paterna - AYUNTAMIENTO PATERNA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia), a través de la Concejalía de Bibliotecas, vuelve a apostar por la cultura y la lectura con una completa y diversa programación de actividades que se viene desarrollando durante todo el mes de abril para conmemorar el Día Internacional del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril.

El calendario incluye propuestas infantiles, desde talleres formativos hasta actividades lúdicas y cuentacuentos, con el objetivo de seguir fomentando el hábito lector y el vínculo con los libros entre los más pequeños y pequeñas, ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Bibliotecas, Julio Fernández, ha destacado que "Paterna se vuelca cada año con esta celebración a través de una programación especial que refuerza el compromiso municipal de promover la lectura como herramienta cultural y educativa durante todo el año".

Este martes, 21 de abril, arrancan los cuentacuentos para los niños y niñas en las distintas bibliotecas municipales, dirigido por Laia Serna, a partir de las 18.00 horas. Concretamente, esta tarde será en la Agencia de Lectura de la Coma; el miércoles, 22 de abril, en la Agencia de Lectura de Terramelar; el próximo lunes, 27 de abril, en la Biblioteca La Canyada; y, por último, el martes, 28 de abril, en La Cova Gran.

Por otro lado, el 28 de abril, a las 19.00 horas, tendrá lugar la entrega de premios del XI Concurso de Marcapáginas, que este año se celebra bajo el lema 'STEM para niños y niñas'.

Por último, la agenda cultural tematizada con diversos talleres STEM (acrónimo ingles que significa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se ha celebrado, desde principios de mes, en la Biblioteca de La Canyada con la presentación de Spin Art Bolt.

Asimismo, el taller Lightplay en la Agencia de Lectura de Terramelar, mientras en la Agencia de Lectura de la Coma tuvo lugar Espejos, Espejitos Mágicos, y se clausuró con Garabatobot en la Biblioteca La Cova Gran, el pasado 10 de abril.