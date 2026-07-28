Paterna permitirá convertir los bajos en viviendas para "aumentar la oferta residencial y bajar los precios"

Pleno de junio en el Ayuntamiento de Paterna (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Paterna permitirá habilitar los bajos de los edificios para uso residencial con el objetivo de "aumentar la oferta de vivienda habitual y contribuir a bajar los precios del mercado inmobiliario".

Esta medida forma parte de la nueva normativa urbanística aprobada por el Ayuntamiento, que busca "facilitar la implantación de nuevos usos residenciales y limitar los usos turísticos".

Así lo ha destacado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha subrayado que "la prioridad es proteger el derecho a la vivienda frente a la especulación". "Por eso seguimos trabajando por un modelo de ciudad que impulse la vivienda asequible y mejore las oportunidades de acceso para nuestros vecinos y vecinas", ha recalcado.

La normativa refuerza la prioridad del uso residencial frente al turístico. En este sentido, se prohíbe la implantación de bloques y conjuntos de apartamentos turísticos en todo el término municipal, vetando así la construcción de edificios destinados en su totalidad a este uso.

Asimismo, las viviendas de uso turístico solo podrán ubicarse en plantas bajas de edificios residenciales, deberán contar con la autorización expresa de la comunidad de propietarios y disponer de una plaza de aparcamiento vinculada al inmueble. Además, deberán situarse en zonas próximas con servicio de transporte público y a 100 metros de un carril bici.

Por otro lado, se permitirá el cambio de uso de locales a vivienda en todo el término municipal siempre que la edificabilidad residencial no esté agotada, se cumpla la normativa urbanística vigente y se disponga de una plaza de garaje asociada.

Sagredo ha remarcado que "esta medida permitirá dar una nueva vida a locales vacíos o en desuso, aumentar así el número de viviendas en Paterna, mejorar el entorno urbano y avanzar hacia un crecimiento equilibrado de la ciudad".

Por último, el Ayuntamiento de Paterna asegura que velará por que todas las nuevas viviendas cumplan "estrictamente" las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, salubridad y seguridad, garantizando así la calidad del parque residencial y "evitando la aparición de infraviviendas".