Patrick Reynés, CEO de Marina Port Valencia: "Nuestro proyecto "pretende unir y acercar los valencianos al mar"

Isabel Albiach, socia de Propeller Valencia; Patrick Reynés, CEO de Marina Port Valencia; y Alfredo Soler, presidente de Propeller Valencia. - PROPELLER

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Marina Port Valencia, Patrick Reynés, ha subrayado que este proyecto "pretende unir y acercar los valencianos al mar". "Nuestro sueño es convertir Marina Port Valencia en un destino dentro de un ecosistema de vanguardia y en un precedente de economía azul en todo el Mediterráneo".

Así lo ha expresado en un nuevo almuerzo-coloquio organizado porPropeller Valencia, Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos, informa esta entidad en un comunicado.

En su intervención, Reynés ha destacado que los socios de Propeller tienen en común "la pasión por el mar" y ha reflexionado sobre el hecho de que València es una ciudad marítima, "pero durante décadas ha existido una barrera invisible entre el puerto y el mar".

Tras analizar las fases y zonas sobre las que se desarrollará la futura transformación de la Marina del Puerto, ha insistido en que "el corazón y el carácter de este espacio es 100 por ciento valenciano, y debe ser un destino para las familias", y ha insistido en que la futura Marina "será un referente en innovación y economía azul".

Marina Port Valencia, empresa encargada de la transformación de la Marina de Valencia, se ha fijado el año 2033 como fecha en la que el proyecto --que se desarrollará sobre una superficie de unos 500.000 metros cuadrados entre zonas de tierra y lámina de agua-- estará totalmente finalizado y en pleno funcionamiento.