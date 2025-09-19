El Patronato Costa Blanca busca atraer al mercado griego ante la nueva ruta de avión entre Alicante y Atenas - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca ha participado en una presentación de destino organizada por Turespaña en Grecia y enfocada a turoperadores, agencias de viajes y medios de comunicación especializados, con el fin de atraer al mercado de este país ante la nueva ruta de avión entre Alicante y Atenas.

El director del ente turístico de la Diputación de Alicante, José Mancebo, ha sido el encargado de llevar a cabo esta acción para promocionar en el área metropolitana de Atenas "la diversidad de productos turísticos de la provincia" y la nueva campaña de promoción 'Wow', según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"Esta acción se enmarca en nuestra apuesta estratégica por abrirnos a nuevos mercados y surge en consonancia con la reciente apertura de la conexión aérea entre Alicante y Atenas, operada por la aerolínea británica Easyjet, que tiene base en nuestro aeropuerto", ha apuntado Mancebo.

Este enlace, según ha concretado, "ha tenido una respuesta positiva": "Esperamos mantenerlo y reforzarlo el próximo año, permitiendo estrechar lazos entre ambos destinos mediterráneos con el propósito de generar nuevas oportunidades para nuestro sector turístico".

"Dicha conexión representa una valiosa oportunidad para expandir nuestra área de influencia y atraer a un mayor número de turistas procedentes de mercados emergentes como el griego", ha detallado el responsable turístico.

Al evento, celebrado en dependencias de la Embajada de España en Atenas (Grecia), han asistido más de 70 medios "de referencia" del país como 'Naftemporiki', "principal diario económico", 'Ethnos.gr', "cabecera histórica con edición digital", 'Fortune Greece' y los portales sectoriales 'Greek Travel Pages' y 'Travel Daily News', junto a otros medios nacionales y especializados como 'News247.gr', 'Insider.gr', 'Pagenews.gr', 'Protagon.gr' o 'Airnews.gr'.

Asimismo, a la cita han acudido "agentes de referencia" del ecosistema turístico como Visit Greece, HATTA, la confederación SETE y su instituto INSETE, el Greek National Tourism Organisation (GNTO) y el aeropuerto internacional de Atenas.

Igualmente, han estado presentes otros operadores y agencias como Mazi Travel, Ask2Travel, Signature Travel, Iberica Travel, Exantas Greece, Athanasiadis Travel, Seretis Travel, Kyklos y Pame Travel.

"PROBABLE RENOVACIÓN DE LA CONEXIÓN" AÉREA

Se trata de la primera acción promocional del Patronato Provincial de Turismo desde la apertura de la ruta este verano, que generó un tráfico de salidas y llegadas superior a los 11.150 pasajeros, con el objetivo de "desarrollar, posteriormente, otras propuestas, junto con el sector turístico alicantino, en vistas a la probable renovación de la conexión de cara al año que viene".

El organismo turístico de la Diputación ha aprovechado este encuentro para presentar la Costa Blanca como "uno de los destinos más diversos y atractivos del Mediterráneo, ofreciendo a los visitantes experiencias durante todo el año que combinan cultura, naturaleza, ocio y gastronomía", según ha explicado Mancebo.

De la mano del Patronato Costa Blanca ha tenido también "protagonismo" la promoción turística de Alicante, como Capital Española de la Gastronomía, de Elche, con el año jubilar, y de Benidorm, como European Green Capital.

"Grecia es un mercado pionero para la Costa Blanca y con este evento, organizado en colaboración con Turespaña, nuestro objetivo es consolidar y afianzar este segmento turístico mediante una promoción en la que también participe el sector turístico y la propia aerolínea", ha concretado el director del Patronato Provincial de Turismo.

OTROS DESTINOS

Según el Patronato Costa Blanca, esta cita, en la que han participado otros destinos nacionales, es "propicia" para resaltar las novedades turísticas de España ante profesionales del sector, así como potenciar la estrategia de sostenibilidad".

"La intención es mantener el puente abierto entre Alicante y Atenas para el año que viene porque supone una oportunidad única de contar con un vuelo directo con Atenas, una conexión que genera intercambios no solo en términos vacacionales, sino también culturales o de negocio", ha concluido Mancebo.