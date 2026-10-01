El Patronato Costa Blanca participará en Alicante Gastronómica para promover la "excelencia culinaria"

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ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca participará en la octava edición del certamen Alicante Gastronómica, que está previsto que se celebre desde este viernes y hasta el lunes en Fira Alacant. El organismo de la Diputación de Alicante acudirá a esta cita para promover la "excelencia culinaria" de la provincial.

Su participación se engloba en las líneas de acción para la promoción del producto gastronómico, contempladas en el Plan Operativo de Promoción del Patronato, ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Según ha detallado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, esta acción "refuerza la estrategia global de promoción turística de la provincia, orientada a consolidar la proyección internacional de nuestro destino a través de su potencial y patrimonio culinario y de la riqueza de sus productos".

Desde el ente provincial han abundado en que "esta feria se posiciona entre los grandes referentes del calendario gastronómico nacional, ejerciendo de escaparate de vanguardia para profesionales y aficionados". También que Alicante Gastronómica proyecta "volver a completar el recinto" de Fira Alacant en esta edición.

El tejido agroalimentario, hostelero y de servicios auxiliares se suma en bloque a este encuentro, donde se darán cita firmas expositoras "de primer nivel" y una amplia representación de cocineros galardonados con estrellas Michelin y soles Repsol. "Su programa mantendrá un ritmo constante de actividades, con un gran despliegue de ponencias, exhibiciones en directo, catas guiadas y certámenes culinarios", ha apuntado la Diputación.

En palabras de Pérez, "este modelo consolida a Alicante Gastronómica como un evento eminentemente experiencial, permitiendo que el público interactúe directamente con las nuevas corrientes de la alta cocina, deguste creaciones autóctonas y descubra la innovación del sector en un entorno dinámico y accesible".

"CATÁLOGO PROMOCIONAL DE MÁXIMA AMPLITUD"

Los asistentes accederán a un "catálogo promocional de máxima amplitud, con la posibilidad de descubrir, probar y adquirir novedades del mercado a precios exclusivos". El recinto reunirá en un único punto la oferta de productores de vinos, aceites, quesos, embutidos y repostería, junto con proveedores de equipamiento, vajilla, moda profesional, restauración, gestión de eventos e instituciones públicas dedicadas a la divulgación territorial.

Desde la Diputación han recalcado que "la gastronomía española mantiene su posicionamiento como líder mundial, impulsada por territorios como la provincia de Alicante, que destaca por su identidad mediterránea y la perfecta armonía entre la despensa marina, el huerto tradicional y el recetario de interior".

"El eco mediático del panorama gastronómico alicantino sigue expandiéndose más allá del ámbito autonómico y nacional, tal como refleja la multiplicación de congresos, muestras y acciones promocionales que sitúan a la Costa Blanca en el centro de atención dentro y fuera de España", ha destacado el presidente.

Además, ha insistido en que la hostelería y el turismo "continúan siendo pilares fundamentales para el crecimiento económico y la proyección exterior" de la provincia: "Esta actividad no solo genera oportunidades laborales estables, sino que sirve de cantera para nuevos talentos y refuerza el prestigio de los maestros de los fogones, cuya firma convierte a la Costa Blanca en un destino gastronómico indispensable".

SABOREA COSTA BLANCA

La Diputación ha remarcado que el espacio Saborea Costa Blanca será uno de los "grandes protagonistas" de Alicante Gastronómica, "con una completa programación que pondrá en valor la riqueza culinaria de toda la provincia". El escenario para la elaboración de estas demostraciones gastronómicas y su degustación ocupará una superficie de 830 metros cuadrados.

Durante los cuatro días de feria, el Patronato Provincial de Turismo coordinará un calendario de actividades bajo esta denominación que incluirá 'showcookings', con demostraciones gastronómicas en directo con cocineros de la provincia y talleres para el público general.

Asimismo, participarán 22 municipios alicantinos que ofrecerán más de 40 degustaciones, presentaciones y catas a través de asociaciones y restaurantes. Igualmente, habrá eventos "emblemáticos" como el IV Concurso Profesional de Caldo con Pelotas y el Ronqueo de Atún Rojo del Mediterráneo, además de presentaciones de rutas gastronómicas y contactos B2B con agentes turísticos.