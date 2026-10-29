El Patronato Provincial de Turismo aprueba un presupuesto de 9 millones de euros para el 2027

Pleno del Patronato Provincial de Turismo - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 29 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato Provincial de Turismo ha aprobado un presupuesto de 9 millones de euros para el 2027, según ha informado la Diputación de Castellón en un comunicado.

Así, el Consejo Plenario del Organismo Autónomo Local Patronato Provincial de Turismo ha aprobado las cuentas para el próximo ejercicio que incluye partidas dirigidas a Castellón Cycling, Castelló Ruta de Sabor, Castellón Sénior, Castellón Tierra de Festivales y para el fortalecimiento turístico de los municipios. Las cuentas se han aprobado con el apoyo de todo el sector y de los grupos políticos, excepto la abstención de PSOE.

En cuanto al desglose de las partidas, el presupuesto para 2027 del Patronato Provincial de Turismo contempla una serie de líneas de subvenciones dirigidas a ayuntamientos, entre las que se incluyen la línea dirigida a fiestas declaradas de interés turístico -140.000 euros-, para contratación de personal para las oficinas de turismo -900.000 euros-, para eventos gastronómicos -200.000 euros- y para la producción de material promocional online y offline -100.000 euros-.

Asimismo, las cuentas contemplan líneas de subvenciones dirigidas a entidades supramunicipales para el fortalecimiento de productos turísticos.

Respecto al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos, se ha presupuestado 100.000 euros y, como explicó el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, durante el Consejo Plenario, la partida se incrementará a lo largo del año hasta alcanzar la misma cantidad que ponga Turisme Comunitat Valenciana. Este Fondo de Cooperación Municipal se destina a aquellos municipios que cuentan con la declaración de Municipio Turístico otorgada por la Generalitat Valenciana para sufragar los gastos derivados de atender a la población flotante de sus municipios.

Siguiendo con el conjunto del presupuesto del Patronato Provincial de Turismo, hay partidas destinadas a los festivales de música, a Castellón Sénior, Castelló Ruta de Sabor y Castellón Cycling.

FESTIVALES DE MÚSICA

Los festivales de música continúan siendo uno de los ejes a destacar para reforzar la desestacionalización. El presupuesto destinado al patrocinio para los grandes festivales de música es de 750.000 euros, mientras que para los ciclos de música de menos envergadura el Patronato ha reservado 470.000 euros para el próximo ejercicio.

El programa de vacaciones Castellón Sénior tiene el objetivo de, además de desestacionalizar, potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores y contribuir al mantenimiento de la actividad del sector hotelero y de la restauración durante todo el año. Al respecto, el presupuesto asignado a este programa de vacaciones para mayores de 55 años residentes de la provincia es de 1,5 millones de euros

Promocionar Castellón como la mejor despensa del Mediterráneo y apoyar al sector primario, a la agricultura y ganadería, y a todos los sectores de la hostelería que ponen en valor la cocina castellonense está presente en el presupuesto para el 2027 con las partidas destinadas a Castelló Ruta de Sabor.

En este punto, las cuentas para el próximo ejercicio incluyen una partida de 210.000 euros para desarrollar eventos gastronómicos; 135.920 euros para el patrocinio de cocineros; Y 219.000 euros para la estrategia del producto turístico Castelló Ruta de Sabor. En materia gastronómica, el presupuesto también incluye 200.000 euros para la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos para el desarrollo de eventos gastronómicos.

CASTELLÓN CYCLING

En materia de promoción del cicloturismo como actividad económica, sostenible y turística, el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo incluye partidas económicas para el mantenimiento de señales inteligentes dirigidas al cicloturista así como consultoría estratégica en materia de cicloturismo.

Asimismo, la promoción turística de la provincia de Castellón estará presente en países en el extranjero donde hay conexiones aéreas desde el aeropuerto de Castellón y se potenciarán acciones como 'workshop' y 'famtrip'.

Tras la aprobación en el Consejo Plenario, el pleno extraordinario a celebrar en la Diputación de Castellón el próximo martes 3 de noviembre ratificará las cuentas del Patronato Provincial de Turismo para el ejercicio 2027.