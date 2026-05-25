El Patronato de Turismo de Castelló cierra una gira de workshops en 6 ciudadados con 249 agencias de viajes

El Patronato de Turismo de Castelló cierra una gira de worshops en 6 ciudadados con casi 250 agencias de viajes - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 25 May. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato de Turismo, durante el primer semestre de 2026 y de la mano de las empresas Experiencias y Mediterráneo SL, ha participado en una completa gira de presentación de su catálogo de escapadas dirigida a agencias de viaje minoristas. La iniciativa se ha articulado en seis workshops celebrados entre febrero y mayo en seis ciudades clave: Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Lisboa y Oporto, consolidando una acción promocional estratégica tanto en el mercado nacional como en el portugués.

El conjunto de los workshops ha generado un impacto directo en 435 profesionales pertenecientes a 249 agencias de viaje, lo que configura una amplia red de prescriptores con presencia en los principales mercados emisores. Esta cobertura incluye plazas estratégicas como Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, así como el mercado portugués a través de Lisboa y Oporto, reforzando así la visibilidad de los destinos participantes y su posicionamiento en el canal de agencias.

Todos los encuentros han seguido un formato homogéneo cuidadosamente diseñado, combinando presentaciones de destino, sesiones de networking entre profesionales, así como espacios de cóctel y sorteos que han contribuido a generar un ambiente dinámico, cercano y altamente participativo. Este modelo ha facilitado el contacto directo entre los destinos y los agentes de viaje, favoreciendo el intercambio de información comercial y la generación de oportunidades de prescripción, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Madrid ha destacado especialmente como la ciudad con mayor volumen de asistencia, con 127 profesionales y 78 agencias de viaje, lo que refuerza su papel estratégico dentro del mercado nacional. En el ámbito internacional, las acciones celebradas en Lisboa y Oporto han reunido a 102 agentes de 61 agencias, consolidando la presencia de los destinos mediterráneos en el mercado portugués y fortaleciendo su posicionamiento entre los prescriptores locales.

La gira ha recorrido los principales mercados emisores de España -Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza- y ha ampliado su alcance con su presencia en Portugal. En conjunto, esta acción ha permitido construir una red sólida de contactos profesionales con un alto potencial de prescripción e influencia en la decisión de compra de los viajeros, contribuyendo a reforzar la estrategia de comercialización en mercados prioritarios.

ALTA CONVOCATORIA EN MADRID

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa ha sido el alto nivel de satisfacción registrado en todos los workshops, con una media superior a los 72 agentes por evento. Madrid sobresalió por su alta convocatoria y proyección, mientras que Oporto lideró la participación en el mercado portugués con 55 asistentes, confirmando el interés creciente por la oferta presentada.

Asimismo, la presencia de representantes institucionales en Lisboa, entre ellos el Consejero de Turismo de la Embajada de España, aportó un importante respaldo institucional al proyecto, reforzando la visibilidad y credibilidad de los destinos participantes ante el sector turístico portugués y contribuyendo a fortalecer su posicionamiento en el mercado luso.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que "esta gira ha supuesto un paso importante en la estrategia de promoción directa del Patronato de Turismo, al permitir un contacto muy cercano con los agentes de viaje en mercados clave". Ha destacado especialmente la utilidad de este tipo de acciones presenciales, "que facilitan la explicación del producto de manera más efectiva y favorecen la creación de relaciones sólidas y duraderas".

Asimismo, Miralles ha subrayado la "excelente" acogida obtenida en todas las ciudades del recorrido, tanto en el mercado nacional como en Portugal, "poniendo en valor el alto nivel de participación y el interés mostrado por los profesionales asistentes". Según ha señalado, "los resultados refuerzan la apuesta por continuar desarrollando este tipo de acciones, que contribuyen directamente a mejorar la promoción de Castellón y a consolidar su presencia en el canal de agencias".