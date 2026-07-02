El Patronato de Turismo de Castelló contará con un presupuesto de 1,54 millones en 2027

Arantxa Miralles, concejala de Turismo - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 2 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, ha presentado hoy el presupuesto del Patronato Municipal de Turismo para 2027, que será aprobado el próximo martes, 7 de julio, por el Consejo Rector. Las cuentas ascienden a 1.541.481,22 euros y permitirán seguir desarrollando el Plan Estratégico de Turismo y consolidar la nueva marca turística de Castellón, reforzando la promoción del destino, mejorando los servicios turísticos y avanzando en la desestacionalización de la oferta para atraer visitantes durante los doce meses del año.

Miralles ha destacado que un año más, el Patronato de Turismo presenta su presupuesto "en tiempo y forma", reflejo de una gestión planificada y del compromiso del gobierno municipal con el sector turístico de la ciudad. Asimismo, ha señalado que estas cuentas permiten seguir desarrollando una estrategia clara para consolidar Castellón como un destino turístico "competitivo, moderno y de calidad".

El presupuesto del Patronato para 2027 supone un incremento del 5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Este aumento responde fundamentalmente a la actualización de las retribuciones del personal prevista por la normativa estatal para los empleados públicos, por lo que el incremento presupuestario obedece principalmente a esa subida salarial.

La planificación será la nota dominante en la gestión. El Patronato de Turismo sacará este año tres nuevas licitaciones, que se sumarán a las cuatro ya existentes hasta alcanzar un total de siete contratos licitados. Esta planificación permitirá reducir en una treintena el número de contratos menores respecto a ejercicios anteriores.

Miralles ha explicado que este avance ha sido posible porque, por primera vez, se trabaja con un Plan Estratégico de Turismo y una marca turística que permiten planificar las acciones con antelación y desarrollar una estrategia clara. "Gracias a ello podemos licitar más servicios, ganar en eficiencia y ofrecer una mayor seguridad tanto a las empresas como al propio Patronato", ha dicho.

La edil ha recordado que cuando llegaron al gobierno se encontraron un Patronato "sin planificación, sin una hoja de ruta y con una gestión basada en un elevado número de contratos menores, fruto del absoluto caos que dejó el anterior Gobierno municipal". En este sentido, ha afirmado que con este presupuesto se da un paso más para ordenar la gestión, mejorar la planificación y seguir impulsando un turismo de mayor calidad para Castellón.

NUEVAS LICITACIONES

Entre las nuevas licitaciones previstas por el área de Turismo se cuentan la gestión de los servicios de información turística, la organización de eventos turísticos o acciones de promoción turística del destino. Estas actuaciones forman parte de la planificación para reforzar los servicios vinculados al sector, dinamizar la actividad turística y seguir potenciando el atractivo del municipio a lo largo del año.

Además, Miralles ha destacado que "el presupuesto de 2027 mantiene como uno de sus principales objetivos seguir avanzando en la desestacionalización del turismo para consolidar Castellón como un destino de referencia durante los doce meses del año".

Para ello, el Patronato continuará impulsando una oferta diversificada que refuerce el turismo deportivo, gastronómico, cultural, familiar y de congresos, favoreciendo la llegada de visitantes en cualquier época del año y generando un impacto positivo en la economía local.

La concejal ha señalado que el próximo ejercicio también permitirá seguir potenciando la oferta turística de la ciudad con la mejora de los servicios en las playas, el impulso de actividades y propuestas de ocio, así como el respaldo a eventos consolidados de carácter gastronómico, cultural y marítimo, entre ellos la Ruta de la Tapa, el Mes del Arroz, las Jornadas Marineras del Grao, Escala a Castelló y el Festival del Viento. Del mismo modo, el Patronato mantendrá su apoyo a las principales fiestas de la ciudad, como la Magdalena, Sant Pere y la Semana Santa, por su valor como atractivo turístico.

Por último, Miralles ha incidido en que una parte fundamental de la estrategia pasa por reforzar la promoción de Castellón fuera mediante campañas específicas que permitan posicionar el destino en nuevos mercados y atraer un mayor número de visitantes. Asimismo, ha puesto en valor que "la aprobación del presupuesto dentro de los plazos previstos aporta estabilidad y seguridad a las empresas y entidades colaboradoras para desarrollar las acciones previstas durante 2027".