El Patronato de Turismo de Castelló organiza una jornada para poner en valor el Ximo - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 17 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato de Turismo de Castellón celebrará el próximo sábado una jornada gastronómica dedicada a poner en valor el Ximo, uno de los productos más característicos de la cocina tradicional castellonense. La iniciativa pretende reivindicar esta especialidad como parte de la identidad culinaria local y convertir la gastronomía en un atractivo más para promocionar la ciudad y su oferta turística, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La jornada comenzará a las 11.00 horas en la plaza Doctor Marañón y contará con la colaboración de la Diputación de Castellón. Ofrecerá una programación abierta a vecinos y visitantes que combinará tradición gastronómica, divulgación y entretenimiento. Entre las actividades previstas destacan el Concurso Popular del Ximo, demostraciones de cocina en directo, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales, además de propuestas infantiles y familiares.

El encuentro permitirá acercar al público la historia y la elaboración de este producto tan arraigado en la gastronomía castellonense, al tiempo que ofrecerá un espacio de participación para asociaciones, profesionales del sector hostelero y colectivos vinculados a la promoción turística y cultural.

Esta propuesta se enmarca en la apuesta del Patronato de Turismo por impulsar la gastronomía como uno de los principales recursos de promoción del destino, dando visibilidad a los productos tradicionales y a las recetas que forman parte del patrimonio cultural de Castellón.