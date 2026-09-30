La PAU de 2027 en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 1, 2 y 3 de junio

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VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunitat Valenciana del próximo año se celebrarán los días 1, 2 y 3 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria se llevará a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Así, lo ha acordado la Comisión Gestora en su reunión de este miércoles para aprobar el calendario y los horarios de la PAU de 2027, así como el nombramiento de los especialistas y asesores de las diferentes materias y la organización de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La comisión, presidida por la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha contado con la participación de los directores generales de Universidades y Ordenación Educativa, el coordinador general de la PAU, representantes de las cinco universidades públicas valencianas, de la Secretaría Autonómica de Educación y de los institutos de Educación Secundaria.

Asimismo, se contempla la posibilidad de habilitar fechas adicionales para resolver posibles solapamientos de exámenes: el 4 de junio en la convocatoria ordinaria y el 5 de julio en la extraordinaria.

La Comisión Gestora ha aprobado mantener la distribución horaria de las pruebas, de manera que el alumnado realizará todos los exámenes correspondientes a la fase general en horario de mañana, mientras que las restantes materias se realizarán en sesiones de tarde. Además, los exámenes tendrán una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas consecutivas.

En cuanto a la estructura de los exámenes, se ha acordado que no podrán introducirse modificaciones que no hayan sido comunicadas durante el curso 2025-2026. Esta medida tiene como objetivo ofrecer seguridad y previsibilidad al alumnado y al profesorado, garantizando que los estudiantes conozcan con suficiente antelación las características de las pruebas que deberán realizar.

En este sentido, la comisión ha acordado que las reuniones de coordinación de los especialistas de cada materia con el profesorado de Secundaria se celebren entre los días 5 y 15 de octubre, en horario de tarde.

Durante estas reuniones se abordarán las orientaciones para la preparación de las pruebas y se informará también sobre las modificaciones curriculares introducidas por el Decreto 103/2026, cuya aplicación a las materias de segundo curso de Bachillerato comenzará en el curso 2027-2028 y que, por tanto, deberán tenerse en cuenta para la preparación de la PAU de 2028.

Además, en la sesión celebrada esta jornada se ha aprobado el nombramiento de los especialistas y asesores de las diferentes materias de la PAU, encargados de coordinar la elaboración de los modelos de examen de cada asignatura.

El plazo de matrícula para la convocatoria ordinaria estará abierto del 17 al 21 de mayo de 2027, hasta las 14.00 horas del último día. Las calificaciones se publicarán el viernes 11 de junio, a partir de las 13.00 horas, mientras que el plazo para solicitar revisiones se prolongará los días 14, 15 y 16 de junio.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria, la matrícula podrá formalizarse del 14 al 17 de junio y las calificaciones se publicarán el 7 de julio, a partir de las 17.00 horas.

PRUEBAS PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

De igual modo, la Comisión Gestora ha aprobado el calendario de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, así como el nombramiento de los responsables de las diferentes materias. En ambos casos, el plazo de matrícula estará abierto del 1 al 19 de febrero de 2027.

Las pruebas para mayores de 25 años se celebrarán en dos sesiones, los sábados 17 y 24 de abril de 2027, mientras que las pruebas escritas para mayores de 45 años tendrán lugar el sábado 17 de abril. Las entrevistas personales de este último colectivo serán convocadas por cada universidad.

Los resultados de las pruebas escritas se publicarán el 30 de abril a partir de las 14.00 horas, el plazo para solicitar revisiones permanecerá abierto del 3 al 7 de mayo y los resultados definitivos estarán disponibles el 14 de mayo de 2027.