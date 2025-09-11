Paul Pen: "La conexión emocional entre personajes y lector es lo que acaba haciendo memorables las novelas"

Archivo - El escritor y guionista afincado en Alicante Paul Pen - E. P. V. RUBAUDONADEU - Archivo

El novelista lanza 'El canto de los grillos', un "thriller psicológico dramático traumático"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor y guionista afincado en Alicante Paul Pen se muestra convencido de que, más allá de la trama, "la conexión emocional entre los personajes y el lector es lo que acaba haciendo memorables las novelas".

Así lo asegura el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de 'El canto de los grillos' (Plaza&Janés), donde el escritor invita a sus seguidores a volver a adentrarse en el universo de 'El brillo de las luciérnagas'.

Se trata de una continuación, no tanto de la historia --ya que ambos títulos se pueden leer de forma conjunta o independiente-- como de "las sensaciones, las atmósferas y las emociones".

Paul Pen apuesta en esta obra por un "thriller psicológico que, además de la historia, tiene un punto emocional" que para él "es muy importante y forma parte del libro igual que el misterio o el suspense". "Me gustaría que mis obras perduraran un poco más en la memoria del lector", asevera el narrador, que se autodefine con una peculiar etiqueta: "thriller psicológico dramático traumático".

Cuando se le pregunta por el apelativo del "Stephen King español", Paul Pen recuerda que no es el único con el que se realiza esa comparación y comenta que, aunque es un halago porque es "muy fan" del famoso autor estadounidense --"ya me gustaría", dice entre risas--, es una analogía "un poco facilona".

El autor se congratula de que "poco a poco se está empezando a aceptar que el puro entretenimiento es dificilísimo". No obstante, "antes es algo que se tendía a menospreciar".

Paul Pen asegura que sentimientos como la tristeza y el miedo traspasan los límites temporales porque son "una experiencia humana que, en el fondo es la misma".

"La tecnología es la que más marca las distintas épocas, pero el miedo se va a mantener inalterable y muchos escritores vamos a estar explorando el miedo a lo largo de los siglos", ha expuesto.

Por otra parte, Paul Pen ve como oportunidad las redes sociales y ofrece mucho contenido a sus seguidores para estar en contacto con ellos.

"COMUNIDAD CASI DIRECTA"

"Me parece un contacto muy valioso y me siento afortunado de vivir en esta época, ya que antes los escritores tenían pocos momentos de feedback, mientras que ahora es un contacto diario con un montón de lectores. Yo escribo para ellos y saber lo que sienten con mis historias genera una comunidad casi directa, sin intermediarios", concluye.

Paul Pen es autor de seis novelas: El brillo de las luciérnagas, La casa entre los cactus, El aviso y Un matrimonio perfecto -publicadas por Penguin Random House- y La metamorfosis infinita y A un lado de la carretera -publicadas por HarperCollins Ibérica-. Además, es autor de las colecciones de relatos Trece Historias y Relatos a Medianoche.

Sus obras traducidas al inglés han alcanzado en Estados Unidos lo más alto de las listas de Amazon, superando los 200.000 ejemplares vendidos.