Paula Bonet denuncia un ataque a su galería y el robo de una pieza de arte

Archivo - Paula Bonet, en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La artista castellonense Paula Bonet ha denunciado públicamente un ataque a su galería de arte en Barcelona y el robo de una pieza pequeña de arte.

En un mensaje publicado en redes sociales, Bonet explica que ya ha interpuesto una denuncia por estos hechos y que la policía científica se ha desplazado al taller para recabar pruebas.

Paula Bonet es víctima de acoso desde 2019. Un juzgado de Barcelona absolvió en abril de 2023 al hombre acusado de acosarla después de aplicarle eximente completa de la responsabilidad penal por sufrir una enfermedad mental.

Este mismo juzgado lo condenó en julio de 2022 y ya tuvo en cuenta como eximente que tiene un trastorno mental --lo condenó a internamiento psiquiátrico--, pero en marzo la Audiencia de Barcelona anuló la sentencia "por falta de motivación" y ordenó rehacerla.

En su mensaje, Bonet asegura que nunca pensé que "volvería a hacer esto", pero se ve "obligada", por su integridad física, a hacer públicos estos hechos: "La persona que me acosa desde el año 2019 y que ha estado desde finales del mes de julio en prisión preventiva, porque el junio pasado irrumpió en mi taller rompiendo la puerta, robando un collar y dejándose grabar por las cámaras de seguridad, así como dejando un mensaje firmado en la pizarra y encontrándome al día siguiente en la casa del pueblo donde me escondí cuando tuve que dejar Barcelona, ha sido puesto en libertad".

"Exactamente 10 días después alguien ha roto el cristal de la puerta de mi galería de arte, irrumpiendo en ella, moviendo los cuadros de lugar y robando una pieza pequeña", subraya.

Y expone: "Llevo un año intentando hacer vida normal porque no quiero renunciar a la felicidad que me dan mi trabajo, mi familia, mis amigas, mi perra y mi pareja. Llevo un año convenciéndome de que es posible y he vuelto a poder pintar y a escribir. Durante un tiempo he tenido escolta policial pero ahora no tengo más seguridad que la de mi red de amigas, vecinas, conocidas y la de nuestros ojos".