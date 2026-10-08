Paula Carballeira, Estrella Ortiz y Ana Lluch, narradoras invitadas al X Paiporta Món de Contes

Paiporta celebra la décima edición del Festival de Narración Oral Paiporta Món de Contes - AJUNTAMENT PAIPORTA

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Paiporta volverá a convertirse del 14 al 18 de octubre en un espacio para la palabra, las historias y la imaginación con la celebración de la décima edición del Festival de narración oral Paiporta Món de Contes. Una cita que cumple una década acercando al municipio valenciano voces, relatos, poesía y diferentes formas de entender y transmitir el arte de contar historias.

Entre las invitadas destacan Paula Carballeira, narradora gallega y Premio Nacional de Literatura Dramática 2023; Estrella Ortiz, pionera a nivel estatal en el oficio de contar historias, y Ana Lluch, que acercará al público sus propuestas de narración para bebés, avanza el Ayuntamiento de Paiporta.

La poesía tendrá un espacio destacado de la mano de Raúl Vacas, poeta especializado en acercar este género al público joven. La programación se completará con una amplia representación de narradoras, narradores y compañías valencianas, entre ellas Vicente Cortés, Eva Andújar, Anna Ballester, Mario Caballero, Rodamons Teatre, Paula Carbonell y Óscar Mora.

La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 14, a las 19 horas en el Museu de la Rajoleria, con la actuación de Sheila Blanco y su propuesta poético-musical 'Cantando a las poetas del 27', que dará el pistoletazo de salida a cinco días dedicados a la palabra y a la cultura para todo tipo de públicos.

A lo largo de estos diez años, el festival ha contado con la participación de 72 narradoras y narradores, procedentes de diferentes puntos del estado y de países como Japón, Cuba, Camerún, México, Grecia, Francia, Guinea Ecuatorial, Italia, Venezuela, Bélgica o Inglaterra. La décima edición mantiene ese carácter diverso y reúne a un amplio elenco de profesionales de la narración oral, la poesía, la música y el teatro, con propuestas dirigidas tanto al público infantil como al adulto.

Paiporta Món de Contes reivindica así la narración oral como una forma de expresión artística capaz de generar encuentros, despertar la imaginación y mantener viva la tradición de compartir historias.

"La programación cultural de otoño del Ayuntamiento apuesta por poner en valor la cultura de proximidad y por acercar propuestas de calidad a todos los públicos. En este contexto, el festival Paiporta Món de Contes nos recuerda la importancia de la lectura y de la palabra como herramientas para compartir, imaginar y entendernos mejor", apunta la concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Esther Torrijos.