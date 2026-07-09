Una pelea entre dos grupos en la cárcel de Picassent acaba con dos internos heridos, según Acaip-UGT

Una pelea entre dos grupos de internos de Picassent acaba con dos funcionarios heridos, según Acaip-UGT - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Una pelea entre dos grupos en el módulo 23 de la Unidad de Preventivos del centro penitenciario de Picassent de Valencia ha acabado con dos internos heridos, según ha informado Acaip-UGT.

El incidente tuvo lugar ayer por la tarde, pasadas las 16.30 horas, en un departamento que alberga a internos reincidentes, conflictivos, muchos de los cuales han estado clasificados anteriormente en el régimen de vida más restrictivo.

Sobre esa hora, tres internos de origen georgiano empezaron a agredir a varios internos de origen musulmán, siempre según los sindicatos. Casi simultáneamente, en el otro extremo del patio se produjo una pelea multitudinaria también entre internos georgianos, por un lado. y musulmanes, por otro. Utilizaron mesas y sillas para acometerse unos a otros.

En ambos casos los dos grupos presentaron "una gran agresividad y violencia", han apuntado. El incidente hizo que tuvieran que acudir funcionarios de otros departamentos al lugar para tratar de controlar la situación.

Ya por la mañana se había producido una disputa entre internos de ambos grupos en la cola del Economato donde los internos adquieren productos. Como consecuencia de estos hechos, dos internos resultaron lesionados de consideración: uno, en la nariz, y otro en la mandíbula. Tuvieron que ser trasladados al Hospital General para ser examinados, han señalado.

"Lo más importante es que a los internos responsables no se les pudo aplicar ningún tipo de restricción regimental --aislamiento-- ya que en el día de ayer no había ningún médico en el centro penitenciario de Valencia", han criticado desde Acaip-UGT.

Han recordado que la normativa vigente establece que para aplicar ese tipo de medidas, el interno tiene que ser examinado por un médico antes, "por lo que, si no hay médico, no hay centro penitenciario de Valencia aislamiento", han dicho.

"Lo único que se pudo hacer fue separar a los internos en diferentes departamentos, que no están concebidos ni preparados para alojar a internos después de un incidente de estas características. Es decir, la falta de médicos no sólo supone problemas asistenciales --en cuanto a enfermedades mentales o infecciosas--, sino que también tiene graves implicaciones en materia de seguridad en el centro penitenciario y a nivel de la sociedad general, ya que se dispara el número de salidas a hospitales para atenciones y consultas".