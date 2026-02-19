Pepe Viyuela recrea "con humor e ingenio" las peripecias de un pícaro en el Teatro Principal de València

Pepe Viyuela en 'Guitón onofre, el pícaro perdido' - GVA

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal pone en cartel, los días 21 y 22 de febrero, el espectáculo 'Guitón Onofre (El pícaro perdido)', protagonizada por Pepe Viyuela junto a Sara Águeda.

Es una versión teatral de Bernardo Sánchez y Pepe Viyuela de la novela picaresca escrita en 1604 por Gregorio González que narra, con humor e ingenio, las peripecias de un vividor capaz de todo para sobrevivir.

Bajo la dirección de Luis d'Ors, esta obra es "una oportunidad única para disfrutar de la versatilidad de Pepe Viyuela acompañado del talento musical de Sara Águeda", destaca el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

En escena, cuenta la compañía, la lucha por la supervivencia en un mundo y un entorno repleto de hostilidades lleva a Onofre, el protagonista, a la falta de escrúpulos y a saltarse todas las normas morales que se le pongan por delante.

La mentira ocupa un lugar importante en su vida, la falta de empatía y la deshumanización. Una vida que es espejo de la nuestra en la actualidad, para ponerla a examen.

Además, coincidiendo con la exhibición de la obra, Maribel Bayona, actriz y dramaturga, conversará en una entrevista abierta al público con Pepe Viyuela y Sara Águeda, intérpretes del espectáculo. La charla será el sábado 21 de febrero a las 12.00 horas en el vestíbulo del Teatro Principal. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Las entradas para ver el espectáculo se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.