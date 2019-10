Per l'Horta vuelve a llevar la ZAL a los tribunales y pide la suspensión de las actuaciones en la Punta

Publicado 03/10/2019 19:48:35 CET

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Per l'Horta ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial de Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en la huerta de La Punta (València) y ha reclamado ante el tribunal la suspensión cautelar de todas las actuaciones que el puerto de Valencia, el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento "tienen previsto ejecutar en la zona afectada por este plan especial".

Per l'Horta ha indicado en un comunicado que abren de nuevo la vía judicial al entender que las administraciones implicadas en el proyecto de la ZAL "no han acatado las diferentes sentencias, una del Tribunal Supremo de 2009 y otra del TSJCV de 2013, confirmada después por el Supremo en 2015, que anulan el plan especial original y obligan a iniciar el proyecto de la ZAL desde cero, retrayéndose a la consideración del suelo de La Punta como suelo agrícola no urbanizable de especial protección y realizando las pertinentes declaraciones de impacto ambiental de acuerdo con la nueva legislación y sensibilidad ambiental".

Este "incumplimiento", según la organización, "convierte el actual plan de la ZAL en ilegal y una negativa a paralizar cautelarmente las actuaciones podría significar, entre otras, la irreversibilidad definitiva de un espacio natural de un valor incalculable para la lucha contra el cambio climático, así como un perjuicio económico para el erario público en indemnizaciones a las empresas que tienen prevista su instalación en el área".

En el escrito contencioso, también piden impugnar parcialmente el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia -PATODHV-, y exigen la nulidad de la sección que afecta específicamente a la huerta de La Punta.

Per l'Horta denuncia que el PATODHV, una norma de rango superior al plan especial de la ZAL, al haber sido aprobada antes de que el plan definitivo de 2018, "podría haber servido para garantizar definitivamente la protección de la huerta de La Punta, tal como además apuntan ambas sentencias judiciales mencionadas". Pero, las diferentes administraciones implicadas, lejos de asegurar esta protección, "han usado el PATODHV para tratar de regularizar, es decir blanquear, una urbanización ilegal, tal como dictaron el Supremo y el TSJCV".

Según ha indicado la organización, "la propia Abogacía de la Generalitat Valenciana explicita en el expediente del PATODHV este 'trilerismo' jurídico-político que Per l'Horta denuncia" puesto que indica que "a partir de la aprobación de este norma serán los planes municipales los que se adaptan a los objetivos de protección de la huerta establecidos por el PATODHV y no al revés como se hacía antes".

Desde Per l'Horta consideran que "no puede permitirse que una administración que actúe contra la legalidad y las demandas ciudadanas pueda legislar para encubrir y eludir las responsabilidades de las suyos actuaciones con la aprobación de una nueva actuación que incide en los mismos errores".

Así, han indicado que, en cumplimiento de las sentencias judiciales, "el PATODHV habría de haber considerado el suelo afectado de La Punta como agrícola de especial protección, la calificación originaria de este suelo, a la que el Tribunal Supremo señala que habría que remitirse por tal de iniciar de cero todo el plan".

Por todo esto, Per l'Horta reclama ante los tribunales que esta nueva actuación sobre La Punta sea anulada. La demanda "señala y acredita también con informe pericial la posibilidad de reversión y restauración ecológica del espacio afectado de La Punta, denuncia que el plan especial no acredita la inexistencia de otro espacio viable y adecuado para la ZAL, como podrían ser Parc Sagunt o la zona de la A3/A7". Per l'Horta también señala que "falta un estudio preceptivo que justifique adecuadamente la viabilidad económica del plan especial".

OTRAS INFRACCIONES

La organización ecologista "también denuncia otras infracciones, entre ellas la inexistencia de evaluación ambiental y territorial estratégica previa a la aprobación del plan especial de 2018 y la omisión de trámite de consulta a las personas afectadas, la ausencia del preceptivo estudio de paisaje, y el incumplimiento de la obligación de asegurar las funcionas vertebradoras de la huerta como infraestructura verde, además de infracciones de la legislación ferroviaria y de carreteras".

Per l'Horta reivindica que los terrenos de la huerta de La Punta "sean recuperados para uso público y se conserven como elemento de conexión verde entre el parque natural del Turia y el parque natural de l'Albufera.