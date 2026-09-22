'Perdón', de Los Informalls, explora en el Paranimf de la UJI los límites de la danza con humor y provocación

'Perdón', De Los Informalls, Explora En El Paranimf De La UJI Los Límites De La Danza - UJI

CASTELLÓ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogerá el próximo 25 de septiembre la propuesta 'Perdón', de la compañía Los Informalls, una pieza de danza que se adentra en los límites de la creación artística y reivindica el hecho de bailar desde la libertad y el humor.

Creada, dirigida e interpretada por Luis García y Pere Joseph, 'Perdón' nace, según sus propios creadores, de una premisa: no querían hacer una pieza, solo querían bailar y perder la cabeza. Desde ahí, Los Informalls construyen una propuesta que funciona como una particular declaración de amor y odio a la danza, en la que conviven el deseo, el dolor, la nocturnidad, el techno, el humo y hasta unas gomas elásticas.

La pieza explora los límites de la creación artística, del propio acto de bailar y de la libertad del intérprete en escena, así como su relación con el público. También se mueve en el territorio de la incomodidad y la sorpresa, en ese espacio en el que aquello que inicialmente puede resultar bello acaba convirtiéndose en grotesco, o en una muestra inesperada de vulnerabilidad.

Sin victimismos ni moralismos, 'Perdón' propone una mirada irreverente sobre la danza. Los Informalls ponen el cuerpo y el corazón en escena para reivindicar una forma de bailar que no pretende responder a las expectativas ni ajustarse a una idea preconcebida de lo que debe ser una pieza de danza.

Con humor y una buena dosis de provocación, la compañía plantea así un espectáculo en el que bailar también significa exponerse, jugar, equivocarse y cruzar límites, según ha informado la UJI en un comunicado.