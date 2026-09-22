'Perdón', de Los Informalls, explora en el Paranimf de la UJI los límites de la danza con humor y provocación

'Perdón', De Los Informalls, Explora En El Paranimf De La UJI Los Límites De La Danza
'Perdón', De Los Informalls, Explora En El Paranimf De La UJI Los Límites De La Danza - UJI
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 13:07
Seguir en

CASTELLÓ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogerá el próximo 25 de septiembre la propuesta 'Perdón', de la compañía Los Informalls, una pieza de danza que se adentra en los límites de la creación artística y reivindica el hecho de bailar desde la libertad y el humor.

Creada, dirigida e interpretada por Luis García y Pere Joseph, 'Perdón' nace, según sus propios creadores, de una premisa: no querían hacer una pieza, solo querían bailar y perder la cabeza. Desde ahí, Los Informalls construyen una propuesta que funciona como una particular declaración de amor y odio a la danza, en la que conviven el deseo, el dolor, la nocturnidad, el techno, el humo y hasta unas gomas elásticas.

La pieza explora los límites de la creación artística, del propio acto de bailar y de la libertad del intérprete en escena, así como su relación con el público. También se mueve en el territorio de la incomodidad y la sorpresa, en ese espacio en el que aquello que inicialmente puede resultar bello acaba convirtiéndose en grotesco, o en una muestra inesperada de vulnerabilidad.

Sin victimismos ni moralismos, 'Perdón' propone una mirada irreverente sobre la danza. Los Informalls ponen el cuerpo y el corazón en escena para reivindicar una forma de bailar que no pretende responder a las expectativas ni ajustarse a una idea preconcebida de lo que debe ser una pieza de danza.

Con humor y una buena dosis de provocación, la compañía plantea así un espectáculo en el que bailar también significa exponerse, jugar, equivocarse y cruzar límites, según ha informado la UJI en un comunicado.

Contador

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press