Pérez inaugura en el MUBAG la Sala Miguel Valor en homenaje a su labor en pro del patrimonio cultural

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha inaugurado esta tarde en el Museo de Bellas Artes de Alicante la Sala Miguel Valor, dedicada al que fuera alcalde de Alicante, diputado de Cultura y artífice de la creación del MUBAG en 2001, entre otras muchas acciones de gran trascendencia para el ámbito cultural de la provincia.

Acompañado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y por el director del MUBAG, Jorge A. Soler, Toni Pérez ha procedido a descubrir la placa, ubicada en la primera planta del edificio, que reconoce la labor de Miguel Valor en pro de la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia y deja constancia de su compromiso y estrecha relación con el Museo de Bellas Artes, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Como ha recordado el presidente, entre otras actuaciones al frente de Área de Cultura de la institución provincial, Valor impulsó la sede actual del MARQ en 2002 e inauguró el edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante como concejal de Cultura en 2011. "Ahora, desde la institución provincial queremos rendirle un merecido homenaje que perdurará en el tiempo, reconocer su compromiso con el proyecto de completar los fondos de la pinacoteca alicantina tras rehabilitar el Palacio Gravina y su labor desde el año 1997 para desplegar un extenso programa de exposiciones temporales en distintas ubicaciones, aun antes de concluir la sede del museo", ha manifestado Toni Pérez.

Más de un centenar de personas se han dado cita en el hall del Museo para rendir homenaje a Valor, entre ellas el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, el diputado provincial Carlos Pastor, la concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, la vicerrectora de la UMH, Mª Asunción Amorós, y los ex presidentes de la Diputación Antonio Mira Perceval y Julio de España, con quien Valor coincidió como diputado de Cultura.

El acto, al que también han asistido familiares de Miguel Valor, encabezados por su viuda, María Fernanda Ángel Botello, y sus cuatro hijos, ha contado con la actuación de la concertista de piano Marisa Blanes.

Entre otras acciones, Miguel Valor (1945-2024) anticipó el nombre de Museo de Bellas Artes de Alicante, que años más tarde le reconoció la Generalitat Valenciana, como una institución en continuo crecimiento, con una importante proyección hacia el futuro y heredera de todo un esfuerzo previo, del que, el entonces diputado de Cultura, fue impulsor principal.

Tras su apertura en 2001, el MUBAG ofreció una extensa selección de sus fondos, lanzó un potente calendario de exposiciones temporales, fomentando antológicas muestras de artistas locales, del arte valenciano y otras de carácter nacional e internacional, que nos permitieron contemplar obras como La Suite 347 de Picasso o lo más significativo de Andy Warhol.

Actualmente, el MUBAG experimenta un fuerte impulso gracias a la firme apuesta por la renovación de espacios, el refuerzo de la colaboración con el Museo del Prado y otras pinacotecas a nivel mundial, así como las potentes exposiciones internacionales, lo que permite una gran evolución, incrementar fondos y crecer de forma exponencial en número de visitantes.