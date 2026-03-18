Pérez Llorca desfila esta tarde en la Ofrenda: "Primeras veces que marcan para siempre"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una recepción a representantes falleros. - GVA

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se va a 'estrenar' en el mundo fallero participando en uno de los actos más emotivos del programa, como es la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados.

Según han confirmado fuentes de la administración autonómica, el jefe del Consell tiene previsto tomar parte en la segunda jornada de la ofrenda floral a la patrona de València junto a la falla Marques de Zenete.

Pérez Llorca ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que se ven las pruebas del traje que lucirá. "Primeras veces que marcan para siempre. Ilusionado con el sentimiento que describen los que ya han ofrendado antes a nuestra 'Mare de Déu'.