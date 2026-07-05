Pérez Llorca se desplaza a Soneja para seguir de primera mano la evolución del fuego

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca,. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se está desplazando a última hora de la tarde de este domingo al Puesto de Mando Avanzado en Soneja (Castellón) para seguir de primera mano la evolución del incendio que afecta a la zona y que ha obligado a desalojar la localidad de Azuébar.

En un mensaje en su cuenta de X, Pérez Llorca ha asegurado estar "muy pendiente" de la evolución del incendio forestal --el primero de estas dimensiones de este verano-- y ha pedido "mucha precaución, porque en los próximos días las condiciones meteorológicas serán especialmente complicadas y el riesgo de incendios seguirá siendo muy elevado". "Sigamos en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", ha solicitado.

En las tareas de extinción están participando la Unidad Militar de Emergencias, diez unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forrestales de la Generalitat Valenciana, 13 medios aéreos de la Generalitat, Consorcio de Bomberos de Valencia y Alicante y Ministerio de Transición Ecológica, cuatro dotaciones del Consorcio de Castellón, dos dotaciones de bomberos voluntarios; dos brigadas forestales de la Diputación de Valencia; dos patrullas de la Policía de la Generalitat y se habían preparado en preventivo cuatro ambulancias, una unidad ambulancias, una unidad de la Guardia Civil y a la Cruz Roja, según el 112 CV.