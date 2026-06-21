Pérez Llorca destaca la atención "ágil, digna y adaptada" a las personas con ELA

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado "la apuesta del Consell con una atención ágil, digna y adaptada" a las necesidades de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias. - GVA

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado "la apuesta del Consell con una atención ágil, digna y adaptada" a las necesidades de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias.

El jefe del Consell ha explicado que el ejecutivo valenciano, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, ha resuelto la tramitación de un total de 87 expedientes de Grado III+ para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Una actuación, ha remarcado, que sitúa a la Comunitat Valenciana "a la cabeza a nivel nacional en el reconocimiento de prestaciones para patologías de alta complejidad y curso irreversible".

Pérez Llorca ha subrayado que "ofrecer la mejor atención a las personas con ELA es una prioridad social y sanitaria y un compromiso humano con quienes afrontan esta enfermedad".

El 'president' ha señalado, en un comunicado, que "nos estamos acercando a un volumen muy significativo de resoluciones en un ámbito especialmente sensible y esto es fruto de un esfuerzo del Consell por garantizar una atención integral, cercana y adaptada a cada fase de la enfermedad, poniendo a las personas y a sus familias en el centro de todas las decisiones, con el objetivo de acompañarlas con dignidad, seguridad y el apoyo que necesitan en cada momento."

Asimismo, ha recordado que "la Comunitat Valenciana ha sido de las primeras autonomías en aplicar de forma efectiva el Grado III+ de protección, adelantando la respuesta a una realidad que durante años ha carecido de desarrollo normativo suficiente y ahora cuenta con una ley paralizada por el Gobierno central".

En este sentido, ha añadido que "en una enfermedad como la ELA, los tiempos administrativos no pueden ir por detrás de la evolución clínica, por lo que hemos reorganizado los procedimientos para garantizar respuestas en plazos mucho más ajustados a la realidad de los pacientes".

En los últimos meses, la Conselleria ha reforzado los mecanismos de tramitación para acelerar el reconocimiento de este grado en los casos de mayor gravedad. De este modo, las solicitudes tienen carácter preferente y cuentan con un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución desde su presentación, lo que permite reducir de forma significativa los tiempos de espera, apuntan fuentes de Presidencia.

El Grado III+, detallan, está dirigido a personas con enfermedades irreversibles y de evolución rápida, que necesitan cuidados continuados y apoyo permanente para las actividades básicas de la vida diaria.

Su reconocimiento permite acceder a prestaciones económicas que oscilan entre los 3.200 y los 9.850 euros mensuales, en función del nivel de apoyo requerido por cada persona beneficiaria.

DERECHOS CONSOLIDADOS

La implantación de este grado ha permitido integrar la atención a las personas con ELA dentro del sistema ordinario de prestaciones, sustituyendo las ayudas extraordinarias por derechos consolidados vinculados a la dependencia extrema.

"Este avance supone pasar de un modelo de ayudas puntuales a un sistema de prestaciones garantizadas, que ofrece mayor estabilidad y seguridad tanto a los pacientes como a sus familias", ha aseverado Pérez Llorca.

El modelo de atención se completa con el apoyo al tejido asociativo, a través de la subvención anual de 300.000 euros a la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA CV), gestionada por la Dirección General de Personas con Discapacidad.

Esta financiación facilita los servicios de acompañamiento social, atención especializada y respiro familiar para las personas con ELA y su entorno cuidador.

En la Comunitat Valenciana viven actualmente alrededor de 400 personas con ELA y cada año se diagnostican cerca de un centenar de nuevos casos, lo que mantiene una demanda constante de recursos específicos y especializados.

"Estos datos reflejan la necesidad de consolidar un sistema de atención específico, con capacidad de respuesta continuada ante un volumen de casos que se incrementa cada año y que exige coordinación y estabilidad en los recursos", ha concluido el 'president'.