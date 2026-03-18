Pérez Llorca, "muy emocionado" en la Ofrenda a la Virgen: "Hay que pedirle cosas para todo el mundo y para el mundo"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, desfila en la Ofrenda a la Virgen en las Fallas de València. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha 'estrenado' en el mundo fallero participando este miércoles en uno de los actos más emotivos del programa, la segunda jornada de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, junto a la falla Marques de Zenete.

El jefe del Consell --el primero que toma parte en esta tradicional cita-- ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que para él "es un día muy importante" que, además, comparte con su hija, con quien "se le cae la baba". "Desde el punto de vista individual, voy con mi hija, ya saben que en este trabajo cuesta mucho ver a la familia, por lo tanto para mí es un día grande", ha remarcado.

Por otro lado, ha añadido que cree que "a la 'Mare de Déu' hay que pedirle cosas para todo el mundo y para el mundo". "Creo que somos unos privilegiados porque hay muchas personas a las que les gustaría salir y por cualquier dificultad se tienen que quedar en casa, así que también tenemos que pedir por ellas", ha aseverado.

Pérez Llorca, visiblemente emocionado, ha confesado que le "cuesta que salgan las palabras".

Previamente, el dirigente autonómico ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se ven las pruebas del traje que lucirá. "Nos ha vestido una gran profesional", ha celebrado. En el reel, Llorca reflexiona: "Primeras veces que marcan para siempre. Ilusionado con el sentimiento que describen los que ya han ofrendado antes a nuestra 'Mare de Déu'".

Finalmente, sobre si tiene previsto volver a desfilar en próximos años en la Ofrenda, el dirigente alicantino ha asegurado que, "por supuesto, lo volvería a repetir".