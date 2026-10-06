Pérez Llorca: "Queremos que la Comunitat Valenciana sea una tierra de oportunidades para los jóvenes"

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en un acto con afiliados de Nuevas Generaciones junto al presidente nacional de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, y la alcaldesa de València, María José Catalá, - PPCV

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha participado este martes por la tarde en València en un encuentro con jóvenes militantes y afiliados del Partido Popular, organizado por Nuevas Generaciones, junto al presidente nacional de NNGG, Ignacio Dancausa, y la alcaldesa de València, María José Catalá. ha informado el Partido Popular en un comunicado. El también presidente de la Generalitat ha señalado que quiere que la Comunitat Valenciana sea "una tierra de oportunidades para los jóvenes".

Pérez Llorca ha defendido a los jóvenes "que cumplen con la sociedad, que estudian, que trabajan, que tenéis un trabajo" y sin embargo "no os da para compraros ese coche y para compraros esa vivienda y eso refleja una carencia del sistema".

El líder de los 'populares' valencianos ha subrayado que la solución es "tener ideas de futuro y trabajar", algo que "estamos intentando hacer en la Comunitat Valenciana para que sea una tierra de oportunidades de verdad para los jóvenes".

En este sentido, ha destacado las medidas impulsadas en la Comunitat Valenciana para facilitar el acceso a la vivienda, la educación gratuita hasta los 19 años y ha reivindicado la reducción de impuestos frente a un Gobierno de España que, ha señalado, "es incapaz de bajar los impuestos" y continúa apostando por recaudar más a través de la vivienda.