Pérez Llorca reclama "entendimiento" en Extremadura y Aragón porque los votantes "han elegido un gobierno de derechas"

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, cree que "lo lógico es que haya entendimiento" en Extremadura y Aragón "lo antes posible", ya que, según ha resaltado, los votantes "han elegido que haya un gobierno de centro-derecha o de derechas" en las elecciones autonómicas celebradas en estos territorios.

En estos términos se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), donde ha visitado el nuevo centro de salud de Rincón de Loix, al ser preguntado por el hecho de que todavía no se hayan formado los nuevos ejecutivos autonómicos en estas comunidades, en las que sus compañeros de partido, la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, han ganado los comicios, aunque sin mayoría absoluta.

En las últimas elecciones a la Asamblea de Extremadura, celebradas el pasado 21 de diciembre, el PP obtuvo 29 escaños, a falta de cuatro para la mayoría absoluta (33). Por su parte, el PSOE logró 18, Vox once y Unidas por Extremadura siete.

Precisamente, Vox volvió a rechazar el pasado viernes, en segunda votación, la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. La candidata 'popular' únicamente contó con el respaldo de los 29 diputados de su partido.

Por otro lado, en las elecciones a las Cortes de Aragón, del pasado 8 de febrero, el PP, con Azcón al frente, consiguió 26 escaños y se quedó a ocho de la mayoría absoluta (34). El PSOE obtuvo 18, Vox 14, Chunta Aragonesista seis, la Coalición Existe dos e Izquierda Unida-Movimiento Sumar uno.

Ante este escenario, Pérez Llorca, al ser preguntado por si daría algún "consejo" a sus compañeros de partido, ha dicho que "no" sabe si él es "la persona más indicada" para ello. "Soy el último presidente autonómico que ha llegado a este país", ha apostillado.

No obstante, ha resaltado que tiene "una cosa clara" y es que "cuando los ciudadanos votan eligen". Por ello, ha aseverado que en Extremadura y Aragón los votantes "han elegido que haya un gobierno de centro-derecha o de derechas".

Y ha sentenciado: "Corresponde a cualquier dirigente político atender la petición que han hecho sus votantes y sus ciudadanos y que, por lo tanto, lo lógico es que haya entendimiento y que haya el gobierno lo antes posible".