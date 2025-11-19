Pérez Llorca se reúne con Catalá momentos antes de presentar su candidatura a suceder a Mazón en la Generalitat

Archivo - Pérez Llorca (d) aplaude a María José Catalá cuando la sustituyó en la secretaría general de PPCV. ARCHIVO. - PPCV - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, secretario general del PPCV y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido a primera hora de este miércoles con la alcaldesa de València y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, momentos antes de acudir a Les Corts a mantener una reunión con el grupo 'popular' antes de registrar su candidatura.

En declaraciones a los medios tras la reunión, que no estaba prevista en agenda, Pérez Llorca ha manifestado que con Catalá "siempre las reuniones van bien" y ha asegurado que en el encuentro han conversado "de muchos asuntos", entre ellos la presentación de su candidatura a 'president' de la Generalitat. "Evidentemente, el asunto que está en cuestión y que está en relieve ahora", ha señalado.

Dicho esto, el dirigente 'popular' ha valorado que sale del Ayuntamiento sabiendo que cuenta "con el respaldo y el apoyo y el cariño de la alcaldesa de València", que para él es "muy importante".

Preguntado por si cuenta ya con el respaldo de Vox, Pérez Llorca ha considerado que en estos asuntos "lo importante es ser prudentes y tratar las cosas midiendo bien los tiempos" y ha señalado que "siempre" ha notado en la formación presidida por Santiago Abascal "un sentido de la responsabilidad muy importante".

"EL ACUERDO SE VA A ALCANZAR"

Todo ello, ha apuntado, "sabiendo en el contexto que está la Comunitat Valenciana y sabiendo que lo prioritario en estos momentos es la reconstrucción" tras la dana del pasado año. "Y mientras se siga en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar", ha garantizado.

Por su parte, María José Catalá ha asegurado que ella ha sido "la primera persona que ha firmado" la candidatura de Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat. "Con lo cual, la apuesta es clara", ha subrayado.