Pérez Llorca, sobre si será candidato a la reelección en las autonómicas: "Ni lo sé, ni me preocupa"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado concretar si será el candidato del PP a la reelección en las próximas elecciones autonómicas: "Ni lo sé, ni me preocupa".

Así se ha expresado durante el acto 'afterwork' organizado por 'El periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval, en Barcelona, donde ha defendido que le corresponde ser un buen presidente y que "lo demás ya vendrá".

Llorca ha afirmado que el expresidente Carlos Mazón le ofreció ser conseller de su Govern, pero que no aceptó porque "consideraba que era una falta de ética" tras haber sido votado para ser alcalde de Finestrat (Alicante).

Preguntado por el congreso del PP de la Comunidad Valenciana, ha asegurado no saber si "va a ser tan rápido como dice" el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, quien abrirá en los próximos días una sede física en el centro de València para dar a conocer su proyecto para liderar el partido.

Ha destacado que será la dirección nacional del PP quien decida sobre la celebración del congreso, y ha subrayado que "habría sido contraproducente que hubiese habido un congreso del partido mientras no estuviese avanzada la reconstrucción" por la dana.

"Siempre he sido un defensor público de que haya congresos. Ayudan a democratizar los partidos, a intercambiar ideas con los propios compañeros", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que, más allá de la celebración del congreso, lo importante es que "a nivel interno todos los sondeos y encuestas que hace el partido apuntan a un buen resultado electoral del PP y a seguir gobernando".

RELACIÓN CON VOX Y CON PSOE

En cuanto a la relación con Vox, el presidente ha destacado que a pesar de que hay cosas que "no comparten", han sido capaces de entenderse y de aprobar los Presupuestos de la Generalitat.

"Con Vox hemos tenido presupuestos todos los años, ustedes no conviven con Vox y no los sacan en Catalunya", ha dicho ante la falta de cuentas de la Generalitat catalana de Salvador Illa.

En este sentido, preguntado por si cree que es un error que PP y PSOE hayan dado por hecho que no pueden alcanzar acuerdos y dependan de otras fuerzas políticas, Llorca ha afirmado que se trata de "una orden" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es una instrucción que tiene Sánchez y sabemos que es su estrategia, y está limitando mucho la capacidad de diálogo y entendimiento", ha asegurado.

"MAZÓN ASUMIÓ SU RESPONSABILIDAD"

En cuanto a la investigación judicial abierta por la gestión de la dana, ha expresado respeto por el proceso y ha afirmado que "la culpabilidad la tienen que dictaminar los jueces".

Ha apuntado que "Mazón asumió su responsabilidad política, que era dimitir como presidente de la Generalitat" y que, por ello, asumió sus errores dando un paso atrás.

Respecto a la reconstrucción por la dana, ha afirmado que es "innegable" que las cosas han mejorado, pero que queda mucho por hacer, y ha criticado una falta de proximidad por parte del Gobierno central con los valencianos en este proceso de reconstrucción.

Finalmente, preguntado por qué cambiaría teniendo en cuenta lo aprendido de la dana, ha concluido que "cambiaría de arriba a abajo" las confederaciones hidrográficas con aspectos como la burocracia o las discusiones ambientales.