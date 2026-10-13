'El perfume del tiempo' regresa a Sala Russafa para exponer a las sociedades que miran de perfil

Escena 'El perfume del tiempo' - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El perfume del tiempo', un thriller dramático escrito y dirigido por Chema Cardeá, vuelve en su cuarto año de gira nacional al teatro donde nació en 2022, la Sala Russafa, con una reflexión sobre las "realidades incómodas" y las "situaciones actuales a las que ciertos sectores de la sociedad prefieren no mirar".

La obra, espectáculo de Arden Producciones, podrá verse del 15 de octubre al 1 de noviembre en Sala Russafa, después de haber ganado, entre otros reconocimientos, los galardones a mejor espectáculo, dirección e interpretación masculina en los Premis de les Arts Escèniques Valencianes de 2023, según ha destacado el teatro valenciano en un comunicado.

La obra aborda el "shock social" que sufrió Argentina cuando quedó probada la apropiación de más de 500 bebés realizada por la dictadura del General Videla entre el 1976 y el 1983 para entregarlos a familias afines al régimen.

En forma de thriller dramático, se invita al público a asomarse a la tranquila vida de los Kessler, una familia que en 2010 tiene un encuentro con una de las Abuelas de Plaza de Mayo. A partir de ahí se irá reconstruyendo la historia de un país que muy pocos quisieron mirar de frente y muchos de perfil, que algunos todavía hoy tratan de hacer olvidar.

Los espectadores van captando detalles y descifrando la trama. "Creo que lo de ir completando el puzle es algo que disfrutan mucho y a mí me encanta que el público se sienta partícipe de lo que se está contando sobre el escenario", explica el dramaturgo y director del espectáculo.

LAS CONSECUENCIAS DE LOS FASCISMOS

Esta es la tercera entrega de la 'Tetralogía de la Memoria', proyecto escénico en el que Arden ha investigado las consecuencias en las vidas de personas anónimas de los fascismos en diferentes épocas y localizaciones. Una serie compuesta por los espectáculos independientes 'Shakespeare en Berlín' (2016), 'La invasión de los bárbaros' (2020), 'El perfume del tiempo' (2022) y la reciente 'Epílogo' (2026).

"Hicimos las obras de esta tetralogía para recuperar la memoria. Pero, en vez de quedar como un testimonio del pasado, muchas veces pueden parecer un testimonio del presente porque varias de las frases que se dicen en El Perfume del tiempo resuenan hoy con una fuerza increíble", explica Cardeña sobre la vigencia de un texto que habla de algo mucho más universal que lo vivido en Argentina. "Se muestra cómo la sociedad calla, cómo puede ignorar o hacer como que ignora las atrocidades que están ocurriendo a su alrededor en aras de lo que algunos llaman un bien común", argumenta el autor.

Juan Carlos Garés, Iria Márquez, Marisa Lahoz y Manu Valls --al que sustituye Vicent Pastor la tercera y última semana de representaciones-- son el elenco de esta historia que en cuatro años de trayectoria ha visitado numerosos teatros españoles con una gira nacional que supera el centenar de funciones en parte, gracias al impulso de los reconocimientos recibidos.

Además de los Premis del IVC, fue candidata a los Premios Max en la categoría de Mejor Autoría Teatral (2023), obtuvo el Premio del Público al Mejor texto en el Festival TOC El Puig 2023 y en el XXV Certamen Nacional Garnacha de La Rioja se hizo con el Premio a la Mejor Actriz de Reparto y el Segundo Premio al Mejor Espectáculo.

"Siempre da alegría que se reconozca un trabajo, pero sobre todo da un pequeño aval de que el espectáculo vale la pena. Por eso reivindicamos mucho la necesidad de que vuelvan los Premios de la Generalitat, porque para la profesión es una herramienta más con la que poder trabajar y facilitar lo más complicado, que es la distribución para girar un espectáculo", sostienen desde la compañía.

Para Arden es especial regresar al teatro en el que nació la obra en 2022, arropada por los audiovisuales de Fede Caraduje, que incluyen imágenes documentales inéditas en España. La puesta en escena también cuenta con el vestuario de María Poquet, la escenografía de Luis Crespo y el diseño de iluminación de Pablo Fernández.

TRES MUJERES QUE COMPARTEN MUCHO MÁS QUE UN NOMBRE

El 17 y 18 de octubre, la formación balear Teatre de la Sargantana presenta 'Hannah dels tres països', una pieza cuyas tres protagonistas comparten nombre, pero difieren en el país de origen. Desde Siria, Brasil y Rumanía, las tres se encuentran empezando una nueva vida en una gran ciudad.

La búsqueda de oportunidades, el exilio y otras motivaciones para el fenómeno migratorio se introducen con total naturalidad en una trama que fluye como un juego, teniendo muy presente que los niños y niñas son permeables a los temas de conversación de su entorno. Con tono optimista, se habla de la importancia que tienen todas las culturas y de los beneficios de entrar en contacto con la diversidad, evitando los prejuicios.

Toques de 'clown', máscaras, teatro de objetos y otros recursos escénicos conviven en un estimulante cuento de viajes firmado y dirigido por Pere Fullana al que dan vida Núria Fiol, Alba Flor y Patricia Morales. El resultado es una propuesta que recrea desde lo constructivo una realidad que no solo ocupa titulares, también se encuentra en las aulas, en los barrios y en las familias.