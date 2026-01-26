El periodista Nacho Cotino, nombrado director de À Punt Ràdio

Nacho Cotino, director de À Punt Ràdio - À PUNT

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa), Paco Aura, ha nombrado este lunes a Nacho Cotino director de À Punt Ràdio tras el concurso público que se ha realizado para cubrir este puesto directivo, según ha informado la cadena autonómica en un comunicado.

Nacho Cotino ha sido copresentador del programa vespertino 'Va de Bo' hasta diciembre de 2025. Con anterioridad fue director de Relaciones Externas en la Ciutat de les Arts i les Ciències (septiembre de 2024-septiembre de 2025).

El periodista cuenta una "amplia experiencia" en el mundo de la radio. Desde 1988 hasta el año 2000 fue jefe de deportes de la cadena Cope en la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Posteriormente continuó su trayectoria profesional en Onda Cero Radio hasta 2002.

También trabajó en RTVV, en primer lugar en Ràdio Nou como jefe de sección de Deportes (2003-2007), para pasar después a Canal 9 desde octubre de 2007 hasta junio de 2013, donde fue copresentador de 'Minut a minut' y 'Zona Champions', así como presentador de 'A dos esport', jefe de área del València CF y jefe de Contenidos de Deportes.

Cotino también ha sido jefe de Deportes en La Ocho Mediterráneo TV (2020-2024) y presentador de esta sección en el informativo del mediodía de esta cadena. Durante este periodo también presentó el magacín informativo 'Aquí la 8', un programa en directo de dos horas que incluía contenidos de política, cultura, deportes, sucesos, solidaridad y sociedad.

De 2013 a 2020, también en La 8 Mediterráneo, dirigió y presentó el espacio deportivo 'Sillas gol' con su productora Tartar Producciones Audiovisuales SL.

Según la cadena, "este nombramiento refuerza el proyecto de Cacvsa, ya que confirma la importancia de contar con una dirección ejecutiva de radio que forma parte de una estrategia de crecimiento, vertebración y servicio público de À Punt Radiotelevisió Valenciana".

Entre sus funciones se encuentran, entre otras, la definición de la línea editorial de la emisora "conforme a los valores del servicio público: pluralidad, veracidad, diversidad y proximidad" así como la supervisión de la planificación, producción y emisión de programas informativos, culturales, educativos y de entretenimiento; la elaboración del plan anual de programación y la coordinación de su ejecución o el establecimiento de los objetivos de audiencia, calidad y relevancia social.

Asimismo, se incluye la coordinación con la televisión y el área digital; la dirección de equipos de redactores, técnicos, productores y colaboradores; la garantía de la calidad técnica de las emisiones en directo y en diferido; la coordinación con el área técnica, la gestión de estudios, equipos y sistemas de transmisión; el análisis de los datos de audiencia, impacto social y calidad percibida; el cumplimiento del libro de estilo, el código ético y los principios de imparcialidad y rigor informativo, así como la promoción de innovaciones en formatos, lenguajes y plataformas, como la radio digital, el pódcast y las redes sociales.