Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat crecen un 5,2% en abril

Archivo - Viajeros con maletas recorren los pasillos de una de las instalaciones de la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías, a 28 de abril de 2023, en Madrid (España). La compra de billetes de tren para viajar este 'puente' de Mayo, Día del Trabajad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana subieron un 5,2% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.806.257 pernoctaciones y encadena 11 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,56% más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 932.792 viajeros. Por nacionalidad, 487.675 eran residentes en España, el 52,28%, mientras que 445.117 (47,72%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,3% y los extranjeros aumentaron un 10,5%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 1.301.753 las realizaron residentes en España (un 46,39%), mientras que 1.504.504 (53,61%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 96,05 euros, lo que representa una subida del 4,4% interanual. En general, los precios subieron un 6,86% respecto al año anterior en la Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en abril una ocupación del 61,17% y el sector hotelero empleó a 18.942 personas (un incremento del 2,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla-La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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