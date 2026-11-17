Archivo - Una unidad SAMU y una SVB, respectivamente - GVA - Archivo
VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un perro ha resultado fallecido y siete personas han sido atendidas tras un incendio originidado en una vivienda ubicada en la localidad valenciana de Ontinyent, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
Este mismo cuerpo ha detallado que dos perros han sido rescatados, pero, posteriormente, uno ha fallecido, y ocho personas han tenido que ser atendidas. El incendio se ha orginidado en una vivienda ubicada en un edificio de pisos y ha afectado también al domicilio superior. El Consorcio ha desplazado una dotación de Alzira con sargento, dos de Ontinyent, una de Xátiva y el oficial del cuerpo.
Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado tres unidades del SAMU, una de ellas continúa de manera preventiva en el lugar del incendio; dos unidades SVB; una ambulancia de transporte urgente y equipo médico de Atención Primaria.
Los servicios médicos han asistido a siete personas afectadas por inhalación de humo. De ellas, dos han sido dadas de alta 'in situ'. Dos hombres de 70 y 79 años han sido trasladados al Hospital de Xàtiva. Tres mujeres, de 50, 53 y 74 años, han sido evacuadas inicialmente al Hospital de Ontinyent. Dos de estas tres mujeres, en concreto, las de 53 y 74 años de edad, van a ser trasladadas al Hospital La Fe de Valencia en sendas ambulancias del SAMU.