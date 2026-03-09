'Un perro ladra detrás del depósito', el corto valenciano que retrata una huerta "distópica"

1067081.1.260.149.20260309101536 Fotograma del cortometraje documental "Un perro ladra detrás del depósito" - TARANNÀ FILMS

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora valenciana María Añón debuta tras la cámara con 'Un perro ladra detrás del depósito', un cortometraje experimental que retrata la huerta como "un territorio espectral y distópico en extinción".

La obra, el último trabajo de la productora valenciana Giovanna Ribes, de Tarannà Films, ya tiene fecha para "su puesta de largo", ya que ha sido seleccionado para competir en el D'A Festival de Cinema de Barcelona, uno de los certámenes referentes del cine de autor contemporáneo en España. La pieza formará parte de la sección 'Un impulso colectivo', dedicada a descubrir las miradas más innovadoras del cine español actual.

Este anuncio coincide con el inicio de su trayectoria en el Málaga Short Corner, el espacio de mercado y promoción de cortometrajes dentro del MAFIZ (zona de industria del Festival de Málaga). El corto se presentará ante programadores y distribuidores internacionales, consolidando su potencial en el mercado audiovisual antes de su primera proyección pública en Barcelona, explican los responsables del proyecto en un comunicado.

En esta obra, María Añón invita al espectador a una reflexión profunda sobre la degradación de la huerta de Valencia. Lejos de la imagen costumbrista, el filme presenta un territorio espectral poseído por una atmósfera de "death metal contenido".

Entre ruinas y estructuras industriales, los elementos del paisaje se transforman en presencias fantasmales que evocan una forma de vida en suspenso. Mediante una narrativa puramente visual y sonora --sin necesidad de palabras--, la obra utiliza una estética de colores fríos y claroscuros para capturar la nostalgia y el abandono del sector agrícola.

"CONDENAR LA TIERRA AL OLVIDO"

Es "un ejercicio de cine distópico y poético que investiga las fuerzas económicas que han condenado la tierra al olvido", inciden.

El proyecto cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y ha sido incluido en el catálogo de Curts IVC 2026, que selecciona anualmente los cortometrajes más destacados de la Comunitat Valenciana para su promoción internacional.