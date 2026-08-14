Personal de prevención de incendios se concentra ante el Palau: "Tenemos que estar esclavizados por nuestra vocación"

Imagen de la protesta ante el Palau - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personal de prevención de incendios se ha concentrado este viernes, convocados por STAS-Intersindical Valenciana, ante el Palau de la Generalitat para reclamar "medidas inmediatas para un servicio esencial sometido desde hace años a la precariedad, temporalidad y falta de medios". "Tenemos que estar esclavizados por nuestra vocación", ha denunciado el portavoz del sindicato en Vaersa, Toni Bernat.

Antes de dar comienzo al acto de protesta, Bernat ha pedido a sus compañeros, protegidos bajo paraguas y alguno con una peluca de fuego, que se pusieran sus gafas de protección del eclipse para demostrar que "la Generalitat está ciega".

Los participantes han usado silbatos, bocinas y trompetas y han exhibido pancartas con frases como 'Somos prevención, no explotación, ¡basta de abusos!'; 'Prevención de 24/7, salario de miseria 365 días'; 'Sin conciliación laboral y sin dinero'; 'Nuestro trabajo y nuestras vidas no son de regalo'; 'Unidades de prevención sin precariedad' o 'Una hora de trabajo gratis diaria'.

"Nos hemos concentrado para solicitar a la Generalitat que reconozca de una vez el trabajo que realizamos y no tenernos abandonados y en condiciones míseras", ha subrayado el portavoz del sindicato. Así, Bernat ha explicado las quejas que han impulsado la protesta: "No cobrar ningún tipo de plus por cambiarnos el horario cuando les da la gana de un día para otro o por estar en situaciones de peligro, por exigirnos cartografía, conocimientos de orientación y geodésicos y pagarnos por todo ello el mínimo que paga la Consellería".

Además, ha denunciado que el personal "trabaja cuatro meses y medio en observatorios, no trabajan todo el año": "Esto a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, pero actualmente con el tema del cambio climático y el aumento del calor hay incendios continuamente y se necesita vigilancia todo el año. Las unidades móviles que van patrullando trabajan nueve meses y medio, estamos en las mismas", ha denunciado.

A su vez, el representante del sindicato en Vaersa ha denunciado la contratación de 120 personas "sin ningún tipo de proceso selectivo para trabajar en una empresa pública", cuando se requeriría "que se hagan procesos, exámenes, requisitos de igualdad, de capacidad", entre otros.

Según ha asegurado, la selección se ha llevado a cabo "enviando un email a la empresa" y contratando "por orden de llegada" de los correos electrónicos. De este modo, ha manifestado que el nuevo personal se ha contratado "sin tener ninguna experiencia, ningún tipo de capacidad o mérito demostrado".

"No sabemos quién ha entrado; no tenemos absolutamente nada en contra de esta gente nueva. Sencillamente, de la noche a la mañana, modifican el servicio, dan el toque político, que es lo que ha sido, un símbolo político, --'mirad, hemos metido 120 personas para reforzar la prevención', ha sostenido--, y los han metido sin ningún tipo de experiencia para prevenir incendios forestales. Esperemos que no les pase nada", ha afirmado.

Después de una de las reuniones que mantuvo el sindicato con la Conselleria, sus representantes vieron "una señal de buena voluntad por parte de la institución" y, a partir de ahí, decidieron paralizar las concentraciones anunciadas. Sin embargo, lamenta que no han detectado cambios por lo que exigen a la administración "una señal en la mano, queremos que haya algo, no promesas y más promesas, siempre promesas", ha reclamado.

"Sacamos vídeos del PP en la época en la que estaba en la oposición en València diciendo que iban a estabilizar la prevención. Todo falso, cuando llegaron no han hecho absolutamente nada, prometen cuando están en la oposición y cuando están en el poder no cumplen", ha criticado Bernat.

NUEVA REUNIÓN

El portavoz sindical ha adelantado que el próximo 15 de septiembre se prevé otro encuentro con la Conselleria "si hay buena voluntad de llegar a acuerdos". Desde STAS, los puntos troncales consisten en que las unidades móviles trabajen todo el año, al igual que la petición para "trabajar todo el año o mínimo nueve meses en los observatorios".

Por último, ha declarado que "las unidades de vigilancia hacen una hora más de trabajo todos los días, una hora más que todo el resto de funcionarios de Vaersa de la Generalitat": "Esa hora, Vaersa se la factura a la Conselleria y la Conselleria se la paga, pero a los trabajadores no. Además, les obliga a estar disponibles en medio del campo comiendo por donde puedan". Así, ha exigido a la Generalitat que "quite esta hora ya". Es un acto administrativo "que no cuesta nada, es una orden que da la Generalitat", ha exigido.