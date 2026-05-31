Pescadores, buzos y arqueólogos submarinos recogerán 10.000 kg de residuos marinos en cuatro días en Calp

ALICANTE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas voluntarias de distintos perfiles, entre pescadores, científicos, buzos profesionales, ciudadanos y arqueólogos submarinos, trabajarán juntas durante los días 3, 4, 5 y 6 de junio para limpiar el fondo marino del puerto de Calp (Alicante).

La empresa Gravity Wave de recogida de plástico del mar y su transformación en materiales sostenibles ha organizado esta misión con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se delebra el 8 de junio, con el objetivo de retirar 10.000 kilos de residuos en solo cuatro días.

Calp esconde bajo las aguas de su puerto "una historia que va mucho más allá del plástico", ha explicado la startup en un comunicado. Junto a redes fantasma que llevan años atrapadas en el fondo, envases de todo tipo y residuos plásticos de origen desconocido, los buzos se encontrarán con cañones históricos hundidos que solo pueden ser manipulados por especialistas certificados.

Por eso, "esta limpieza no es una operación ordinaria: es una expedición", ha apuntado. Arqueólogos submarinos profesionales formarán parte de los equipos de buceo para garantizar que el patrimonio histórico sumergido sea identificado, documentado y tratado con el rigor que merece.

De este modo, los equipos de buceo se enfrentarán a un ecosistema de residuos acumulados durante décadas. Entre ellos, redes fantasma (artes de pesca abandonadas que siguen atrapando fauna marina de forma silenciosa, convirtiendo el fondo en una trampa mortal para peces, cefalópodos y crustáceos) y plásticos de todo tipo.

También se encontrarán residuos históricos como latas, vidrios y objetos metálicos de distintas épocas que reflejan décadas de vertidos al mar. Especialmente singular es la presencia de cañones que requieren la presencia de arqueólogos submarinos para su documentación y manejo correcto.

Por último, la intervención también permitirá liberar especies marinas que hayan quedado enredadas en las redes, con el apoyo de biólogos marinos integrados en el equipo.

200 VOLUNTARIOS, UN MISMO OBJETIVO

En esta operación participarán perfiles muy diversos que trabajarán de forma coordinada tanto en superficie como bajo el agua, como pescadores locales del puerto de Calp, conocedores del fondo marino e interesados en su recuperación.

También participarán buzos profesionales con experiencia en operaciones de limpieza submarina, arqueólogos submarinos para el tratamiento del patrimonio histórico sumergido, científicos y biólogos marinos para documentar el estado del ecosistema y la fauna afectada y voluntarios ciudadanos.

Todo ello estará coordinado por Gravity Wave, una empresa que convierte el plástico extraído del mar en materia prima para nuevos productos, "demostrando que la economía circular es posible también en el entorno oceánico", ha destacado la compañía.

Esta operación en Calp es una de las más ambiciosas que ha liderado hasta la fecha, y coincide con el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, para poner el foco de la opinión pública en uno de los grandes retos ambientales de nuestra época: la contaminación plástica marina.

Gravity Wave ha advertido que más del 70% del plástico que llega al océano termina en el fondo marino, invisible a los ojos de la mayoría. Las redes fantasma representan el 46% de la Gran Isla de Basura del Pacífico y son una de las principales causas de mortalidad en fauna marina.

Además, un solo kilo de plástico en el fondo del mar puede generar millones de microplásticos que entran en la cadena alimentaria, ha precisado la empresa.

En este marco, el Mediterráneo es uno de los mares más contaminados por plástico del mundo, con una densidad de residuos muy superior a la media global.

La acción la organiza Gravity Wave con B100 y Visa, y colaboran el Ayuntamiento de Calp, la Cofradía de pescadores de Calpe, Centro de buceo Dive & Dive, y el IMEDMAR.