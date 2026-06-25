Pet Shop Boys, Chayanne y la nueva generación de Operación Triunfo actuarán en julio en el Roig Arena

Chayanne actuará en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena encara el mes de julio con una variada programación de conciertos, pensada para públicos y estilos muy diversos. A lo largo del mes, el recinto valenciano acogerá shows tanto de grandes nombres internacionales como propuestas de jóvenes artistas, como por ejemplo Pet Shop Boys, Chayanne y la nueva generación de Operación Triunfo.

El 3 de julio, la artista puertorriqueña Kany García debutará en el Roig Arena con un concierto enmarcado en su 'Puerta Abierta Tour', la gira más ambiciosa de su carrera. El público podrá disfrutar de algunos de sus grandes éxitos, como 'Te lo agradezco', 'Para siempre' o 'De bien a mal'.

El 8 de julio, los protagonistas de la popular serie de ficción 'La Reina del FloW' llevarán al escenario un espectáculo en directo en el que interpretarán los temas más reconocidos de este fenómeno internacional.

El 16 de julio, María Becerra, RVFV, La Zowi, Kid Voodoo, L0rna y C. Mari actuarán en el recinto valenciano en el marco del Reve Fest, el primer festival de música urbana para jóvenes promovido por Músicos por la Salud.

El 18 de julio, la última generación de concursantes del popular talent show musical Operación Triunfo llegarán al Roig Arena para interpretar en directo una selección de los temas más destacados de su paso por el programa.

El 22 de julio, Eva Ayllón, considerada una de las grandes voces de Latinoamérica, actuará en la sala Auditorio del Roig Arena. Con más de cinco décadas de trayectoria, la artista --conocida como la Reina del Landó-- presentará un recorrido por los valses peruanos, la música criolla y el bolero dentro de su gira '¡Que viva el Perú!'.

El 23 de julio será el turno de Pet Shop Boys. El emblemático dúo británico ofrecerá en el Roig Arena uno de sus dos únicos conciertos en España este año, dentro de la gira 'Dreamworld: The Greatest Hits Live'.

La cita celebrará sus más de cuatro décadas de trayectoria y supondrá su regreso a Valencia diecinueve años después, además de ser su primer concierto en el país en 2026.

El 23 de julio, la banda australiana Wolfmother, una de las formaciones clave del rock contemporáneo con influencias del sonido clásico de los años 70, se estrenará en la sala Auditorio Roig Arena con su característico potente y enérgico directo.

Chayanne llegará el 26 de julio al Roig Arena. El artista puertorriqueño presentará en Valencia su 'Bailemos Otra Vez Tour', un espectáculo en el que combinará sus grandes éxitos con sus lanzamientos más recientes, en una propuesta que fusiona nostalgia y actualidad.

El 31 de julio una nueva versión de Yandel llega a Roig Arena. La estrella del reguetón actuará en el recinto valenciano con su espectáculo 'Sinfónico', un show en el que reinterpretará sus grandes éxitos acompañados por una orquesta formada por decenas de músicos.