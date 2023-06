El pianista con TEA Egor Chulkov se titula en el exigente Grado Superior de Música: "Cuando toco, me siento feliz"

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) ha graduado en el Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música a Egor Chulkov. El músico, afincado en Alicante desde hace 23 años, es "el primero con trastorno del espectro del autismo (TEA) que consigue en España el exigente título Superior de Piano que imparte el centro educativo tras superar, con la ayuda y apoyo inquebrantable de sus familiares desde que era un niño, todo tipo de adversidades y obstáculos para hacer lo que le gusta Cuando toco el piano me siento feliz", asegura.

La jornada de graduación de Esmar, celebrada en València y en la que han participado más de una treintena de jóvenes músicos, ha sido un acto festivo para los alumnos que completaban el Grado Superior de Música. La titulación de Chulkov tuvo un "cariz reivindicativo del proyecto educativo, social e inclusivo que desarrolla la institución desde su inicio", destaca la escuela en un comunicado.

En palabras del coordinador de Estudios y miembro de la Comisión Académica de Estudios de Esmar, Juan Pablo Valero, puso el esfuerzo y coraje del joven pianista constituye "un auténtico relato de perseverancia, éxito y superación personal", tanto de su familia en general y de la madre, Larisa, en particular.

El directivo y músico subraya la titánica lucha de una madre que "no ha aceptado nunca un 'no' como respuesta", que salió de Rusia con un bebé de dos años que los médicos decían que "no podría aprender y desarrollarse como el resto", diagnóstico similar al que se encontró en España, pese a detectar su buen oído para la música, que empezó a cantar antes que hablar y su pasión por los instrumentos musicales (piano, percusión, trombón, saxo...). "Este niño tiene que ser músico", decían sus padres, que pensaron que "la música podría ser una vía de crecimiento y desarrollo para él. Y se pusieron en camino; pero no fue fácil".

Valero pone algunos ejemplos de lo que se encontró la madre en diversos centros: "No, no lo podemos escolarizar aquí. Tiene talento musical pero no lo podemos aceptar; no tenemos plaza para niños como él". Y tras más negativas de varios conservatorios y escuelas de música, y lejos de darse por vencida, "Larisa siguió moviendo cielo y tierra hasta que encontró en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent (Valencia), y el programa 'Tots músics, tots diferents', una iniciativa para la inclusión de alumnos con diversidad funcional".

Este programa fue diseñado e impulsado por Manuel Tomás, entonces director del conservatorio valenciano y actual consultor y presidente de la Comisión Académica de Estudios de Esmar, ha sido reconocido con numerosos premios educativos, ha conseguido "derribar las barreras y los techos de cristal que impedían a cientos de músicos de vocación con diversidad funcional acceder a los conservatorios", y supuso "una lanzadera para la carrera profesional de Chulkov", que pudo estudiar música reglada y consiguió el título profesional de música en la especialidad de Piano, convirtiéndose en el primer alumno con autismo de España, junto a su compañero Pau García, en alcanzar este hito académico.

"REFERENTE"

Chulkov siguió estudiando y cuatro años después ha obtenido su beca de graduado con 26 años y logra, una vez más, ser "el primer alumno de España en conseguir el título de Grado en Música, lo que lo erige en todo un referente para el mundo de la educación musical", inciden.

En este largo y arduo camino académico, tanto el pianista como su madre recuerdan y agradecen a los profesores que lo han acompañado desde sus inicios, "en especial a Manuel Tomás, quien ha creído siempre en las capacidades y el potencial artístico de Chulkov; a Fani Blanch, actual directora del Conservatorio de Torrent; a César Cabedo, su primer maestro de piano; a Antonio Pérez, que despertó su pasión por el jazz; al pianista Rubén Talón, el profesor de Esmar que lo ha acompañado en su fase superior logrando su desarrollo y crecimiento pianístico al más alto nivel; así como el resto de docentes que han tenido a Egor en sus clases".

Chulkov (1997, Bratsk - Rusia) tiene autismo con un grado de discapacidad del 65% pero es un alumno con muchas capacidades, se sabe de memoria las ocho sinfonías del compositor Antón Bruckner y tiene oído absoluto, capacidad que le identificaron desde una edad muy temprana relacionada con la memoria auditiva; quienes la poseen pueden identificar las notas interpretadas o reproducir una obra en un instrumento sin necesidad de leerla en una partitura, así como memorizarla escuchándola tan sólo una vez.

Valero apunta que el joven músico "tiene una capacidad más alta todavía; y no es académica, ni musical, ni pianística: es la humana".