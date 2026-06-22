Pibierzo debuta en Luceros con una mascletá que combina efectos alicantinos y del norte

Foto de familia en la mascletá de este lunes, a cargo de Pibierzo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pibierzo ha debutado este lunes en Alicante en la 37 edición del Concurso de Mascletás, que se desarrolla en la plaza de Luceros, con una exhibición pirotécnica en la que ha combinado efectos alicantinos y de las pirotecnias del norte.

La mascletá, a la que ha asistido el cantante alicantino Funzo, pregonero de Fogueres de 2026, ha durado cinco minutos y 41 segundos en los que se han quemado 137 kilos NEC y donde el pico máximo de decibelios se ha situado en 126,8.

Además, Pibierzo disparará la Palmera de la Noche de San Juan y el castillo de fuegos artificiales del 26 de junio en la playa del Postiguet, según han señalado fuentes municipales en un comunicado.

"Ha sido una mascletá al estilo de las pirotecnias del norte, pero sin que haya perdido la composición de lo que es tradicional en una mascletá alicantina", ha explicado Pedro Alonso Fernández, responsable de la pirotecnia, después del disparo.

La cuarta mascletá de la 37 edición del concurso ha comenzado con una fase aérea con repeticiones de trueno en escala y escalera. Todo ello, combinado con efectos sonoros como silbatos, roncadoras, y torbellinos y serpentinas con trueno. Este comienzo lo han rubricado distintas apoteosis con diferentes efectos, como truenos y serpentinas.

Según las mismas fuentes, "el disparo del cuerpo terrestre ha tenido una clara connotación alicantina". Lo han conformado cinco potentes retenciones con acompañamientos aéreos para dar paso a un doble terremoto (terrestre y aéreo) y hacer un guiño a la fusión de estilos de las pirotecnias del norte con las alicantinas, con distintos golpes mecanizados y otro final hermético, de truenos.

Por otro lado, y también sobre la mascletá de este lunes, Cruz Roja ha explicado que se han notificado siete asistencias por mareos provocados por calor, otras tres por quemaduras y una por reacción alérgica.