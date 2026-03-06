Pibierzo dispara una 'mascletà' "sin problemas" pese a las lluvias: "Temíamos que se pudiera apagar por partes"

La 'mascletà' de la pirotecnia Pibierzo en la Plaza del Ayuntamiento de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Pibierzo ha podido disparar "sin problemas" su espectáculo bajo el lema 'Terretomo berciano en el cielo valenciano' pese a la mañana lluviosa que ha tenido lugar este viernes en València, en la que la 'mascletà' ha recibido "mucha cantidad de agua y no se esperaba que todo fuera tan acorde y tan rítmico, incluso temíamos que se pudiera apagar por partes".

Así lo ha manifestado el pirotécnico de Villaverde de la Albadía (León), Pedro Fernández, en declaraciones a Europa Press, al finalizar el disparo, de siete minutos de duración y que ha contado con 131,35 kilos de material pirotécnico.

Asimismo, Fernández ha explicado que planificaron que al inicio del disparo se mostrara la 'senyera' de manera vertical: "Es una mascletà típica valenciana que va en aumento hasta el final y termina de forma apoteósica con mucho ruido, que es de lo que se trata, hacer mucho ruido bien colocado".

"Esta 'mascletà' ha llevado mucha cantidad de agua pero al final nos ha salido todo bien, por eso estoy doblemente contento", ha asegurado Fernández y ha añadido que "con tanta agua no me esperaba que todo fuera tan acorde y tan rítmico, incluso temíamos que se pudiera apagar por partes".

Desde su llegada a València, Pedro Fernández ha sabido combinar a la perfección la manera norteña de disparar con la tradicional valenciana, lo que ha dado como resultado unas 'mascletaes' "marca de la casa".

Al hilo, la de este año ha dado comienzo con distintos artificos aéreos y ha combinado todo tipo de efectos sonoros y color, que han dado paso al potente cuerpo terrestre clásico valenciano, compuesto por seis fuertes retenciones y acompañamiento aéreo, para terminar con dos grandes terremetos, terrestre y aéreo, formado por diversos golpes mecanizados y el cierre seco con truenos.

La previa de la 'mascletà' ha sido amenizada por la Asociación Musical el Palmar y ha dado comienzo a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, han dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'. Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente.

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, ha presenciado el espectáculo el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, acompañado de los consejeros de Infraestructuras de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto; de Baleares, Juan Manuel Lafuente Mir; Murcia, Jorge García Montoro; y Cantabria, Roberto Media Sáinz.

Asimismo, ha estado presente en la Casa Consistorial, el València Basket veterano, la presidenta y directora gerente de la Casa Caridad, el mantenedor de la fallera mayor, Boro Peiró, representantes del Casino de la Agricultura y del comité organizador del Certamen Internacional de Bandas de Música 2026 y de las bandas de música de la sección de honor y de las secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª.

Además, ha acudido al balcón consistorial la comisión fallera Jesús Morante y Borràs-Caminot, Manuel Melià y Fuster-Carlos Cortina, Manuel Melià y Fuster-María Fernanda d'Ocón y la comisión de la falla Blas Gámez-Àngel Villena, así como representantes de las Juntas Locales Falleras de Godella, L'Eliana, Llíria, Manises y Massamagrell.

12 ASISTENCIAS

Durante el acto, la Cruz Roja ha realizado un total de 12 asistencias, la mayoría de ellas (cinco) por lipotimias y otras cinco por otras causas. Además, una persona ha requerido de atención médica por patología cardíaca y otra por quemaduras.