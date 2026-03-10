Las piezas contemporáneas del Bellas Artes 'ven la luz' en una muestra que reivindica el arte valenciano

Presentación Temps moderns. La col·lecció contemporània del Museu de Belles Arts de València Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO

Las piezas de la colección contemporánea del Museo Bellas Artes de València (MuBAV) 'vuelve a ver la luz' tras más de 30 años sin exponerse en la pinacoteca con una muestra que indaga en la modernización artística en la España de posguerra y reivindica el arte valenciano.

'Tiempos modernos', --que se podrá visitar desde este martes hasta el próximo 31 de mayo-- se ha presentado hoy en el MuBAV y ha contado con la presencia de su director, Pablo González Tornel, y de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso.

La muestra presenta la colección de pintura española contemporánea entre el 1940 y el 1970 del Bellas Artes. Un periodo "clave" para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil y que se estructura en la exposición en tres secciones: nueva figuración, abstracción de posguerra, y paisaje y naturaleza muerta.

Reúne una selección de 48 obras de 32 artistas entre los que destacan Rafael Armengol, Manuel Boix, Javier Calvo, Equipo Crónica, Juana Francés, Juan Genovés, Jacinta Gil, Manolo Gil, José María López Yturralde, Francisco Lozano, Antoni Miró, Francisco Sebastián Rodríguez, Eusebio Sempere, o Darío Villalba.

La secretaria autonómica de Cultura ha señalado que esta exposición permite mostrar una visión "desconocida" de una parte de la colección del museo que era "necesario" darla a conocer porque "sirve para recordar, primero, la riqueza de los fondos de este museo, pero también la riqueza del arte valenciano de este momento, del arte contemporáneo".

Asimismo, ha puesto en relieve la figura del historiador del arte Felipe Garín, el que fuera director de Museo de Bellas Artes de València, por iniciar "de una manera visionaria" esta colección de arte contemporáneo.

"UN MUSEO QUE SE MIRA A SÍ MISMO CON ORGULLO"

"Además de reivindicar la importancia de nuestro arte contemporáneo y de nuestros artistas, también hay que recordar la importancia de aquellos gestores culturales y de aquellos visionarios como Tomás Llorens, como Aguilera Cernil, como Felipe Garín, que no solamente marcaron la vida cultural y el arte a nivel nacional, que fueron pioneros y visionarios, sino que nos dejaron un legado de colecciones como esta y de espacios culturales con una ambición en positivo", ha aseverado.

Por su parte, el director del museo ha abundado en que la muestra es "probablemente no esperable en las salas de un museo como el Bellas Artes de Valencia" y ha incidido en que, "un museo que se mira a sí mismo con orgullo y que intenta pensar de manera inteligente sus colecciones, no puede establecer compartimentos estancos más allá de los cuales no puede hablar".

González Tornel ha indicado que esta muestra temporal es el ejemplo de lo que a él le gustaría "poder exponer de manera permanente en algún momento".

"Un poco más expandido, un poco más contraído, pero a mí me encantaría que, ahora mismo en la configuración espacial que tenemos no es posible, pero que en algún momento, en un crecimiento futuro del espacio expositivo del propio museo, se pudiera dar un paso más, un paso cronológico más, en la colección permanente de la institución y superar esa especie de barrera invisible que es la Guerra Civil y llegar más allá y seguir avanzando en las décadas de arte que todavía se conservan", ha manifestado.

No obstante, ha remarcado que "no" van a pretender "nunca" "ser un museo que pueda contar todo el arte contemporáneo de España o todo el arte contemporáneo del mundo" pero que, al contar con esta colección de arte contemporáneo, su "obligación" es "mimar y hacer que sea cada vez más perfecta en lo que tenemos, que es una buena selección de arte valenciano de las décadas centrales del siglo XX" con las adquisiciones que van llevando a cabo.

Por otro lado, ha afirmado que la figuración, la abstracción y la pintura de las cosas muertas, que se muestran en esta exposición, enseñan "cómo los artistas valencianos del siglo XX no fueron continuistas con lo que habían hecho sus abuelos durante el periodo de entre siglos, y se dejaron permear por la renovación de la pintura que se había gestado en España en los años 20 y 30".

Así, el también comisario de la muestra ha remarcado que estos artistas permitieron "avanzar en las artes" y consiguieron que "la pintura valenciana estuviera en la primera línea de la historia del arte a nivel español y a nivel internacional".

Y, finalmente, ha apuntado que es la primera vez en 30 años que algunas de las obras de arte contemporáneo de la colección vuelven a exponerse en el Bellas Artes.

RECORRIDO DE LA MUESTRA

La muestra se estructura en tres núcleos. En la figuración, se observa una evolución desde planteamientos expresionistas hacia propuestas de gran carga crítica, especialmente a partir de los años sesenta, con colectivos como Estampa Popular o el Equipo Crónica, que incorporaron estrategias visuales vinculadas al Pop Art.

Paralelamente, la abstracción fue progresivamente asumida y promovida como emblema de modernidad, generando propuestas informalistas, geométricas y ópticas como las representadas por Eusebio Sempere o José María Yturralde.

El recorrido se completa con el paisaje y la pintura de objetos, entendidos como espacios de reflexión identitaria y social. Mediante la deconstrucción formal y el uso expresivo del color, los artistas valencianos ofrecieron una mirada crítica sobre su territorio inmerso en transformaciones económicas y sociales.

La exposición se articula en torno a las adquisiciones realizadas por el Estado a partir de 1968, bajo la dirección de Felipe Garín, que evidencian la voluntad del Museo de Bellas Artes de València de construir un relato sobre los artistas valencianos posteriores a la Guerra Civil.

A este núcleo se han sumado en los últimos años los nombres de Francisco Sebastián, Juana Francés o Aurora Valero, proporcionando una visión más completa de la creación de posguerra.

Presentará por primera vez algunas de las obras adquiridas en los últimos años por la Generalitat para la colección del Bellas Artes, como es el caso del 'Retrato de hombre' de Rafael Solbes, la 'Naturaleza muerta' de Juana Francés, o la 'Cabeza demente' de Darío Villalba.