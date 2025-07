Pilar Bernabé, sobre Sánchez: "Tenemos presidente del Gobierno para rato"

997956.1.260.149.20250727104454 La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV de la ciudad de València, Pilar Bernabé, durante una entrevista para Europa Press - Eduardo Manzana - Europa Press

Contrapone el "umbral moral" del PSOE con el 'caso Cerdán' a la respuesta del PP al 'caso Montoro' y sus aplausos a Mazón

Niega haber contactado recientemente con Ábalos: "Cuanto más lejos mejor"

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, defiende las medidas adoptadas por el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en materia de prevención de la corrupción tras el 'caso Cerdán' y confía en que agotará la legislatura hasta 2027: "Tenemos presidente para rato".

Así lo traslada en una entrevista con Europa Press en la que aborda la respuesta del PSOE tras el estallido del caso de supuesto fraude en la adjudicación de contratos de obra pública en la que estarían implicados los exsecretarios de Organización Santos Cerdán, ya en prisión preventiva, y el valenciano José Luis Ábalos.

Respecto a la situación del partido y sus perspectivas para la legislatura, Bernabé admite que este caso supone "una situación muy dolorosa y terrible" para el PSOE, pero destaca que Sánchez dio explicaciones y pidió perdón "apenas horas después": "Lo asumió en primera persona y puso en marcha todas las medidas para que no vuelva a suceder".

Dicho esto, aprovecha para cargar contra el PP por la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por delitos de corrupción por beneficiar a empresas desde su cargo. "Y estamos como si no hubiera pasado nada en este partido", señala.

La dirigente socialista contrapone la reacción de los 'populares' a esta imputación con el "umbral moral" de los militantes del PSOE. Defiende que el PSOE anunció en su Comité Federal "todos los mecanismos necesarios" y "expulsar a quienes hayan podido cometer cualquier tipo de presunta corrupción". "No dudamos ni un segundo", recalca.

Por contra, recuerda que, mientras los socialistas estaban centrados en "pedir responsabilidades, en el XXI Congreso del PP que se celebró el mismo fin de semana los 'populares' "estaban venga el abrazo y venga el aplauso".

LOS APLAUSOS A MAZÓN

"Todavía me resuenan los aplausos a Carlos Mazón ('president' de la Generalitat) por parte de todos los dirigentes del Partido Popular de España, para mayor vergüenza de los valencianos y de las valencianas", añade en alusión a la gestión de la dana de Mazón. Y recalca que todavía no ha "escuchado a nadie del PP" pedir perdón por la imputación de Montoro, "y muchísimo menos tomar medida alguna".

Es por eso por lo que afirma estar "si cabe más orgullosa" del PSOE. "Nosotros somos capaces de ver dónde está el problema, atajarlo, actuar, poner medidas y seguir trabajando hacia adelante. Otros lo tapan y además lo aplauden", proclama en la entrevista, concedida a Europa Press a finales de julio, antes de someterse a una intervención en las cuerdas vocales.

"ASCO" POR LOS AUDIOS DE ÁBALOS Y KOLDO

Respecto a Ábalos, la también líder de los socialistas de València niega haber contactado con él recientemente, al tiempo que subraya que "lo que ha pasado" le produce "un asco terrible, tremendo, lamentable", en alusión a los audios difundidos del exministro de Transportes con su asesor Koldo García hablando de mujeres prostituidas: "Me parece repugnante. No representa en absoluto al PSOE. Está expulsado".

"Como mujer socialista, lo único que puedo pensar es que cuanto más lejos mejor. Es, sin duda alguna, una muestra del machismo estructural que existe en nuestro país. Y, desde luego, no representa ni se parece en nada a lo que representa el Partido Socialista y a lo que ha representado a lo largo de su historia", proclama.

Preguntada por si el PSOE es capaz de marcar ahora una posición clara en contra de la prostitución, Bernabé replica que es "clarísima" y ya la han fijado en dos ocasiones en el Congreso mediante una proposición de ley abolicionista, "siempre con el voto en contra del PP y de otros partidos". "Nos quedamos solos defendiendo la abolición", lamenta, y destaca que son "el único partido que puede expulsar a un militante por un comportamiento inadecuado que tenga que ver con la prostitución".

"Yo sé que al PP le da rabia que lo haga, pero tengo que recordar los volquetes de putas de la Púnica, las traductoras rumanas, el postre que traía Álvaro Pérez 'El Bigotes' a los responsables del Partido Popular de Alicante, hoy algunos de ellos alcaldes, que eran unas señoras despampanantes. Esto lo hemos vivido y siguen estando en las instituciones y gobernando", manifiesta, para advertir a los 'populares' que en el PSOE no aceptan sus lecciones sobre prostitución.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En materia de financiación autonómica, cuestionada por qué Sánchez no ha avanzado en la reforma del sistema desde que es presidente, la representante estatal reprocha a Mazón que no quiera sentarse con el Gobierno para "hablar de financiación" cuando, según ella, el reciente acuerdo con Catalunya abre la puerta a "hablar de la singularidad de todas las comunidades autónomas".

La delegada del Gobierno también afea al Consell que lleve meses "pidiendo el extra-FLA" (Fondo de Liquidez Autonómica) cuando cree que no ha podido pagar a los proveedores por haber hecho "un regalo fiscal de 500 millones de euros a sus colegas", en alusión a las bajadas de impuestos, y de 14 millones de euros a una empresa que gana 4.000 millones, en alusión a la bonificación del impuesto nuclear a Iberdrola.

A todo ello suma que "todavía no sabemos cuál es el modelo de financiación" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "tiene tantos modelos como gobiernos autonómicos", mientras "ha votado en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o en el Congreso de los Diputados de medidas que a la Generalitat le suponían 1.300 millones de euros". "Oiga, normal que no les salgan las cuentas", constata, y acusa a Mazón de anteponer lo que "manda su jefe" a las necesidades de los valencianos.

Pilar Bernabé insiste en que el Consell tiene "la oportunidad" de sentarse con el Gobierno si cumple las "premisas básicas" de tener suficiente autonomía económica y "no hacer "estos desmanes" de bajar impuestos cuando "luego no puede ni pagar a las farmacias".

Y espeta a Mazón: "Diga usted para lo que vale. Porque si no vale para defender la financiación de la Comunitat, no vale para proteger a los valencianos, no vale para generar la convivencia y la concordia en su territorio porque criminaliza a las personas que vienen de fuera, diga usted para qué está. Porque los vídeos de TikTok con las papas ya no le valen. Explique usted para qué es el 'president' de la Generalitat".