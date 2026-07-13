El Pirata Beach Fest cierra su octava edición en Gandia con casi 100.000 asistentes

La Gossa Sorda en el Pirata - PIRATA BEACH FEST

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pirata Beach Fest ha clausurado su octava edición en Gandia (Valencia) "superando todas las expectativas". Entre el 8 y el 11 de julio, el polígono Benieto ha acogido cerca de 100.000 asistentes durante las cuatro jornadas de festival, con un cartel que ha combinado veteranía, vanguardia y ambiente festivo.

El arranque del miércoles encendió los motores con el postpunk canalla de La Élite y la energía de Buhos y Doctor Prats, tras lo que el jueves llegó el turno del rap de Fernandocosta, Hoke y Lia Kali y de los clásicos Mägo de Oz y La Fuga. La gran sorpresa de la noche corrió a cargo de King África, complementando propuestas potentes como las de Biznaga y The Tyets, detallan los organizadores.

El ecuador del festival, el viernes, ofreció una explosión de color y mestizaje liderada por La Pegatina, La Fúmiga --ante más de 20.000 personas-- y Figa Flawas. También la maestría lírica de Nach y la crudeza de Al Safir, compartiendo protagonismo con el rock crítico e imprescindible de Narco, Reincidentes y Los de Marras, para cerrar por todo lo alto con el set de DJ Trapella.

El broche de oro llegó el sábado con una jornada "histórica" marcada por el esperadísimo regreso a los escenarios de La Gossa Sorda, que desató la nostalgia y la emoción del público con más de 20.000 personas. Los mexicanos Molotov aportaron el acento internacional a un cierre dominado por los sonidos punk y rock.

Desde la organización del Pirata agradecen al público su "comportamiento ejemplar", así como el desarrollo del evento por parte del Ayuntamiento de Gandia y de los servicios de seguridad y logística.

"Mientras otros festivales reducen aforos o cancelan sus ediciones, el Pirata Beach Fest se consolida, con el éxito inapelable de esta octava edición, como el festival más grande de música alternativa en España", reivindican.