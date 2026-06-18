Pirotecnia del Mediterráneo culmina la primera mascletá de Fogueres fuera de concurso con más de 6.000 truenos aéreos

Mascletá del jueves 18 de junio a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, disparada fuera de concurso, en la plaza de Luceros de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 truenos aéreos, disparados en escasos segundos, han cerrado este jueves la primera mascletá de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026, lanzada fuera de concurso, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo en una plaza de Luceros con una numerosa afluencia de público, en la apertura del ciclo pirotécnico en el céntrico enclave de la ciudad de Alicante.

El disparo, que ha durado cinco minutos y seis segundos, ha consumido 75 kilos NEC y el pico máximo de decibelios ha alcanzado los 121,8. El pirotécnico Antonio García la ha definido, después de que diera la vuelta al perímetro de la plaza, como "magnánima" y "con el habitual sello de la casa". Pirotecnia del Mediterráneo volverá a disparar este domingo en la tercera sesión del certamen.

La exhibición pirotécnica ha comenzado con una tradicional traca valenciana, a la que han seguido cuatro fases de fuego aéreo en combinación con efectos de diversa sonoridad, hasta un golpe que ha cerrado esta primera fase, han detallado fuentes municipales en un comunicado.

El disparo ha continuado con cinco fases terrestres con truenos de hasta seis calibres diferentes, en sintonía con efectos de acompañamiento de fuego aéreo y detalles de potentes truenos en disparo de morteros terrestres de cañonería.

Después del fuego de cuerdas, ha comenzado el terremoto. Esta ha sido, según han resaltado las mismas fuentes, "una de las partes más esperadas del espectáculo de Pirotecnia del Mediterráneo, compuesta por seis potentes fases de truenos y sistema de calibres en incremento como preámbulo de un cierre".

El bombardeo final ha dado paso, "de manera hermética y dura", a un golpe seco de truenos sincronizados aéreos y terrestres. Así, ha sido, como ha subrayado el pirotécnico, una mascletá de "montaje complejo".