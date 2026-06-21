Pirotecnia del Mediterráneo estremece la Plaza de los Luceros con un terremoto "marca de la casa" - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia del Mediterráneo ha estremecido este domingo la Plaza de los Luceros, en la tercera sesión del 20 Concurso de Mascletàs de las Fogueras de Alicante 2026, con un terremoto "marca de la casa", como ha explicado el pirotécnico Antonio García, a la conclusión de un disparo que ha sido seguido por millares de personas que han abarrotado los alrededores de la plaza.

El disparo, con una duración de 5' 26'', quema 150 kilos NEC y alcanza un pico máximo de decibelios que llega a los 128 para emocionar a los millares de asistentes al espectáculo.

Una traca valenciana ha abierto la tercera mascletà de concurso de las Hogueras 2026. Ha continuado con una combinación de disparo clásico y otras de disparo de innovación. Todo ello, con pinceladas de toques digitales que han aumentado y disminuido el ritmo del disparo para dotarlo de una estructura viva, sin monotonía.

Han proseguido cuatro fases de efectos aéreos, que han sorprendido a los millares de asistentes por su sonoridad, alternándose con efectos de suelo. Un golpe de remate ha marcado el final del disparo aéreo y el comienzo del llamado fuego de cuerdas, explica el consistorio alicantino en un comunicado.

La denominada por los pirotécnicos 'Partitura Mediterráneo' ha sonado en ese momento en la Plaza de los Luceros con potentes calibres "marca de la casa". Después de cinco retenciones, acompañadas de fuego aéreo, ha llegado el esperado terremoto.

RUGIENTE BOMBARDEO AÉREO

El disparo ha concluido con un rugiente bombardeo aéreo y un sentenciador golpe seco y rotundo como colofón de una mascletá. A la conclusión, ha explicado el pirotécnico que "esperamos haber estado a la altura de lo que se conoce como el Coliseo de la Pólvora".

Al espectáculo pirotécnico ha asistido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha animado a todos los alicantinos y visitantes a disfrutar de las señas de identidad, las tradiciones y el ambiente que se genera en les Fogueres de Sant Joan con la música, la pólvora, la ofrenda y los monumentos.

Pérez Llorca ha destacado que la fiesta de Fogueres se han convertido en uno de los grandes focos de atracción para vecinos y turistas gracias a la hospitalidad de los alicantinos para compartir estas fiestas.