Pirotecnia Valenciana dispara el espectáculo 'Titanium' el sábado a medianoche por la Gran Fira de Juliol

Archivo - Imagen de un castillo de fuegos artificiales disparado por Pirotecnia Valenciana - PIROTECNIA VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pont dels Serrans y el Jardín del Túria de València acogerán el próximo sábado 18 a las 23.59 horas una de las citas más esperadas del Festival Pirotécnico de la Gran Fira de Juliol: 'Titanium', el espectáculo de Pirotecnia Valenciana que se suspendió el año pasado por la alerta meteorológica.

Concebido para aprovechar las posibilidades escénicas del nuevo emplazamiento, 'Titanium' ofrecerá una experiencia envolvente en la que el ritmo, la potencia y la sincronización serán los auténticos protagonistas. El espectáculo renovado se desarrollará de forma simultánea desde tres puntos de disparo perfectamente integrados y generará una composición continua que envolverá al público durante sus nueve minutos de duración.

Habrá tres ubicaciones de disparo fusionadas durante todo el espectáculo, con una estructura marcada por el ritmo y la potencia y un "gran final" diseñado para convertirse en el momento culminante de la noche, avanza el Ayuntamiento de València.

En concreto, se dispondrán un total de 2.067 líneas de disparo, 149 módulos de lanzamiento y cinco plataformas de 15 metros de altura. Todo ello con tres alturas de fuego que crearán diferentes planos visuales.

"Con 'Titanium', el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio recupera uno de los espectáculos que el público no pudo disfrutar el pasado año y reafirma su apuesta por propuestas de gran calidad artística y técnica, consolidando a València como capital internacional del arte del fuego", manifiesta el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.

La trayectoria de Pirotecnia Valenciana está avalada por algunos de los galardones más importantes del sector, entre ellos el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales 'Ciutat de Tarragona', la Concha de Oro de San Sebastián o varias victorias en el Trofeo Vila de Blanes. Esta firma pirotécnica se ha consolidado como una referencia por su capacidad para combinar innovación, precisión y elegancia en cada uno de sus espectáculos.